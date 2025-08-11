Murió a los 38 años Juan Carlos Ramírez, conocido por "La rosa de Guadalupe"

El actor mexicano Juan Carlos Ramírez murió a los 38 años como consecuencia de un aneurisma cerebral, provocando conmoción en el ambiente artístico por su inesperada partida.

Ramírez se hizo popular por participar en novelas como “La rosa de Guadalupe” o la serie “Rosario Tijeras”, entre otras ficciones de las cuales formó parte.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y las llamadas, Juan Carlos hace unos días falleció de una aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala!”, esribió en sus redes sociales la agencia que representaba al actor.

Ramírez también estuvo en programas como: “Marea de Pasiones”, “El Último Rey”, “Esta historia me suena”, “Un día para vivir” y “Como dice el dicho”. También formó parte de la primera temporada del reality show “Are you the one?”.



