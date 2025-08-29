Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

Por Susana Manzelli





Netflix

Dos tumbas

Miniserie de 3 episodios española, sobre la desaparición de un adolescente.

Sus protagonistas cuentan con Álvaro Morte (El profesor de “La casa de papel”) y Mariví Fuentes.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Una abuela detective, se convierte en la protagonista de una historia de venganza y misterio. Se ambienta en el luminoso pueblo de Frigiliana, Málaga donde la desaparición de dos adolescentes desencadena una investigación poco convencional. Dos años después de la desaparición, la causa se archiva. Sin embargo, la abuela de una de las jóvenes decide hacer justicia por su propia mano. Su búsqueda de la verdad la lleva a enfrentarse a secretos oscuros y a una peligrosa alianza para descubrir qué ocurrió con su nieta.

Luz

Una inocente aventura infantil que remarca la importancia del diálogo familiar, amistad, sinceridad y confianza.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Es la primera serie infantil brasileña para toda la familia y apuesta por un formato de 20 episodios de 30 minutos, en esta primera temporada, nos relata la historia de una nena en busca de sus orígenes.

El club del crimen de los jueves

Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley interpretando a un grupo de jubilados que investiga el asesinato de uno de los dueños del geriátrico donde viven, como cereza del postre aparece Jonathan Price.

La película está dirigida por Chris Columbus ( Mi pobre angelito) y es la adaptación de una exitosa novela escrita por Richard Osman.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cada semana los miembros del club se reúnen en la sala de rompecabezas para analizar crímenes sin resolver, información que reciben a través de una amiga ex policía. La vida en el hogar se altera cuando el propietario anuncie planes para transformar la residencia en departamentos de lujo, lo que desencadenará una serie de acontecimientos violentos y misteriosos que involucran a sus socios comerciales; la investigación requerirá la colaboración de los socios del club para resolver el caso.

Planeta solteros: una aventura en Grecia

Esta comedia romántica polaca, promete diversión y sigue a dos parejas cuyas vacaciones se convierten en una historia de detectives, cuando empiezan a sospechar que la pareja de un amigo suyo es un estafador.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

HBO, Max

Demonio negro

Durante unas vacaciones, en Bahía azul, el petrolero Paul se encuentra varado, junto con su familia en una plataforma, donde los pecados de su pasado lo han puesto a él y a todo lo que ama en la mira de una fuerza siniestra que surge de las profundidades: un enorme Megalodón, mejor conocido como el demonio negro.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La leyenda habla de un tiburón de 15 m que ha atemorizado a pescadores y turistas durante años, mezcla de misticismo con una trama de acción en la bahía azul en México.

Disney +

El novio de mamá

Una comedia protagonizada por José María Listorti hecha a su medida.

Leonardo, un agente de viajes y Lucía viuda con una hija de 15 años, y su hermano de 11 harán equilibrio en aceptar al nuevo novio de mamá.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sin demasiadas pretensiones, que ser una comedia familiar y pasatista, esté protagonizada, además del Listorti por Dani, la Chepi y Jorgelina Aruzzi.

Thunderbolts

La película de Marvel llega a la plataforma para explorar avellanos y antihéroes en busca de redención.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Un grupo de personajes que antes fueron villanos y antihéroes, reúnen sus historias con habilidades trasfondos y secretos personales que da lugar en esta producción a momentos de acción intensa y abordando temas poco comunes para este universo.

Velocidad salvaje

Una película fierrera, con ritmo frenético que cuenta la historia de una mujer adolescencia fue conductora de huidas en coche y que en el presente se ve obligada a revivir su pasado cuando un antiguo jefe le brinda la oportunidad de salvar la vida de su exnovio.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El estado de Ohio fue el escenario de esta producción. Los automóviles también son un elemento central donde se busca reflejar la esencia estilística de las películas de acción de los años 70.

Paramount +

Novocaine, sin dolor

Después de su reciente paso por el cine, llega a la plataforma esta película de acción protagonizada por Jack Quaid.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Un joven tímido y sencillo, cuya vida cambia drásticamente después de un evento traumático, que lo obliga a descubrir al héroe culto que hay dentro de él. Con una condición peculiar que le impide sentir dolor, se verá, empujado a usar estabilidad en situaciones extremas. La incapacidad del protagonista para sentir dolor abre un sinfín de posibilidades para escenas intensas y extremas.

Prime Video

La lista final: lobo negro

Llega la precuela de la lista final con Chris Pratt.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Es un Thriller intenso, mezclado con temas como la vida militar. En esta precuela seguimos al personaje Ben Edwards, antes de los acontecimientos de la serie principal y viviremos una historia en la que se ve involucrado en una operación secreta de la CIA, tras lo cual empieza cuestionarse bastante llevándonos a hablar de la metáfora por la cual todos tenemos un lobo negro y uno blanco a los que debemos alimentar según nuestras acciones.

Enemigos

Esta impactante con conmovedora historia de bullying es española se mezcla lo vengativo con lo emotivo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Narra la historia de dos adolescentes de barrio que han marcado la vida. El uno del otro acosado y acosador, víctima y verdugo. Ambos tienen una relación caracterizada por la enemistad y el odio. Un día uno de ellos, se encuentra con la oportunidad por la cual podría vengarse tras Shaar años sufriendo los constantes ataques del otro.

Flow

Segunda muerte

La serie cuenta con seis episodios y es todo un thriller con todo tipo de ingredientes. Talentos ocultos, conspiraciones rurales, relaciones paternos, filiales y demás complejidades que se van desarrollando a lo largo de los capítulos. Está ambientada en el valle del Pas. La serie empieza en Madrid con un prólogo que enseguida da un salto temporal de varios años.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sandra se ve involucrada en la investigación del asesinato de Juliana, una mujer encontrada sin vida en la cabaña y junto con la ayuda de su padre se pone a investigar esa investigación pronto la lleva a lugares de los más comprometedores, y tendrán que tomar decisiones que hasta ese momento ni siquiera se habían planteado.