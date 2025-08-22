Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

Por Susana Manzelli





Apple TV

Invasión – Nueva temporada

La serie nos llevaba por todo el mundo, mostrando sobre todo el comienzo, como afecta al hombre una invasión de tamaño escala bajo su punto de vista. Serie de ciencia ficción, que en esta temporada 3 junta definitivamente a los protagonistas en una misión crítica: la de infiltrarse en la nave nodriza.

Los alienígenas alfa han emergido y nuestros héroes deberán aprender a trabajar juntos para salvar la humanidad. Se estrena un capítulo por semana.

Creada por Simon Kinberg y David Weil.

HBO Max

Operación trasplante

Documental que sigue las historias reales de pacientes en lista de espera para un trasplante de órganos en San Pablo, Brasil. La producción cuenta con un enfoque sensible que muestra el esfuerzo incansable de los equipos médicos y la complejidad del sistema de transplantes.

Son ocho episodios y desde la captación y transporte de órganos hasta los momentos cruciales en el quirófano. A través de 18 historias impactantes con trasplantes de corazón, hígado, riñón, pulmón, páncreas y médula. Muestran el desempeño en cinco hospitales de trasplantes de los más importantes de San Pablo.

Aprendiz de asesino serial

El doctor Ramsland comparte una entrevista con Elmer Wayne Henley, en la que estudia su trayectoria y los asesinatos en Houston de 1973.

Peacemaker

El antihéroe más irreverente del universo DC regresa a la pantalla con nuevas aventuras. John Cena vuelve a encarnar a Peacemaker en la segunda temporada de la serie creada por James Gunn.

Son ocho episodios completamente nuevos en los que el protagonista se enfrenta a una realidad alternativa y a los fantasmas de su pasado.

A pesar de estar conectada con el universo DC, Peacemaker mantiene su tono irreverente y para adultos.

Vuelven todos los principales personajes interpretados por John Cena, Daniel Brooks y Jennifer Holland, pero también se suman rostros nuevos como los de Frank Grillo, Sol Rodríguez y Steve Agee.

Netflix

Caerás

Película alemana que se presenta como un thriller erótico filmado en la isla de Mallorca.

La trama sigue a Lilli, quien viaja a visitar a su hermana Valeria. Al llegar, descubre que se ha comprometido con un francés y Lilli empieza a desconfiar del nuevo integrante. Todo cambia cuando conoce a Tom y comienza un romance peligroso.

Rehén

Producción británica de suspenso político que enfrenta al Reino Unido y Francia en una crisis internacional.

Tiene 5 episodios y combina intriga diplomática, chantaje y conspiraciones. En el medio, la primera ministra británica recién electa enfrenta su primer desafío de gobierno: una crisis sanitaria que coincide con su lucha por la reelección. Su par francesa, Vivienne Toussaint, intenta resolver conflictos fronterizos mientras consolida su liderazgo.

Los ríos del destino

Serie brasileña que retrata un tema delicado como es el tráfico sexual.

Está dirigida por Quico y Fernando Meirelles y se sumerge en el Amazonas de Pará, explorando temas como el tráfico de personas, la corrupción y la lucha por la justicia.

Cuenta con 4 episodios y muestra cómo los recursos naturales de la Amazonia no solo son objeto de lucha y ambición, sino también símbolos de creencias arraigadas en la población.

Un hombre abandonado

Película turca donde un hombre atormentado intenta reconstruir su vida luego de años de cumplir una condena en prisión. Un drama que explora el poder de las segundas oportunidades, los lazos familiares y el perdón.

Baran acaba de salir de la cárcel tras cumplir una condena por un crimen que, en realidad, cometió su hermano. Una vez libre, solo desea volver a empezar de cero llevando una vida tranquila y solitaria, pero todo cambia cuando conoce a su sobrina y, a raíz de un trágico accidente, debe hacerse cargo de ella.

Soltera, casada, viuda, divorciada 2

La secuela de la película peruana del año 2023 regresa con el elenco original encabezado por Gianella Neyra. Grabada en escenarios de Lima y Santiago de Chile, refuerza en esta segunda parte el mensaje del vínculo de las mejores amigas de la infancia.

Si en la primera historia la brújula fue la unión, en esta secuela lo son también el aprendizaje tras la pérdida y la capacidad de transformación.

Las protagonistas viajan a Chile para vivir unas vacaciones bien merecidas y ayudar a una de ellas a relajarse antes de su boda.

Romance In Style

Película estadounidense de 2022 donde una diseñadora desafía estereotipos en una revista en crisis.

Enya, ropa de talla grande, de la moda inclusiva, y conquista al heredero con solo cruzar miradas.

La monja

La escalofriante película de terror de 2018 que la plataforma propone como un estreno destacado de la semana.

Forma parte del universo cinematográfico de “El conjuro” y se presenta como una precuela, explorando el origen de la aterradora entidad demoníaca que aparece como “El conjuro 2”.

La historia se sitúa en 1952 en un remoto convento de Rumania. Tras el suicidio de una joven monja, el Vaticano envía a dos personas para investigar el caso y determinar si el convento es un lugar sagrado o si algo oscuro se ha apoderado de él.

Prime Video

El mapa que me lleva a ti

La película está protagonizada por Madelyn Cline y KJ Apa. Dos jóvenes interpretados por ellos se conocen en un tren rumbo a Barcelona y, a pesar de ser polos opuestos, encuentran en el otro algo inesperado.

Él prefiere dejarse llevar por el destino. Entre paseos por paisajes europeos y conversaciones, los personajes descubren que no siempre los planes se cumplen y que, a veces, lo mejor está en lo inesperado.

La dirección de la película está a cargo del director sueco Lasse Hallström.