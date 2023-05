La increíble historia de Kevin Costner sobre el origen de "Danza con Lobos"

Uno de los grandes clásicos del cine es "Danza con Lobos", película dirigida y protagonizada por Kevin Costner que le dio el Oscar a mejor film y mejor dirección.

Millones se enamoraron de la historia del militar John Dunbar (Costner), quien busca acercarse a los indios sioux tras la guerra civil estadounidense. Pero muchos no saben cómo surgió esta historia.

En las últimas horas se viralizó una entrevista en la que Costner contó cómo el guionista Michael Blake, que logró el Oscar también a mejor guion por el film, lo llevó adelante basado en una novela suya.

“Tenía un amigo, era un dolor en el trasero y yo siempre intentaba ayudarle. Así que cuando las cosas empezaron a irme bien le conseguí entrevistas de trabajo en Hollywood. Pero la gente me daba muy malas referencias de él, decían que era maleducado”, explicó Costner en la nota que data de 2014.

“Era un buen escritor y un día en mi casa empezó a quejarse de que en Hollywood no sabían reconocer un buen guion y dijo cosas sobre gente amiga mía, así que lo agarré y lo tiré contra la pared mientras le decía que pare. 'Si tanto odias los guiones, deja de escribir', le dije. ¡Me puso muy, muy al límite! ¿Perdimos nuestra amistad? No. Él volvió a llamar a mi puerta y dijo: 'no tengo a dónde ir, ¿Puedo quedarme contigo?'", relató y contó que lo aceptó en su casa, en un cuarto de atrás.

Kevin Costner contando una anécdota maravillosa... ?? pic.twitter.com/tClakwQ8sC — Doctor Frusna (@doctorfrusna) May 27, 2023

Costner contó que todas las noches le decía si podía leerle lo que había escrito y él le decía que no. "Pasó un mes y medio hasta que mi mujer me dijo 'se tiene que ir'. 'Por qué?'. Está en ropa interior leyéndole cosas a nuestra hija de 4 años", recordó.

Luego de dos meses, le pidió que se vaya, por lo que Blake se fue a lo de otro amigo y de ahí a un rancho de Arizona. "Me decía '¿Leíste mi historia?'. Y yo: 'No, basta'" y le contó que tenía mucho frío en un lugar en el que trabajaba matando mapaches y en un restaurante chino lavando platos. Costner contó que hasta le mandó frazadas y que dormía en un auto.

“Me insistió así que finalmente lo leí… Era el guion de Dances with Wolves. Lo llamé y le dije 'Michael, voy a hacer esta película'. No sé cómo iba a hacerlo, todo el dinero que tenía eran 26 mil dólares. Y le dije 'ven y quédate conmigo. Convertiremos esto en un guion', rememoró sobre el film que también ganó el premio de la Academia a mejor fotografía, mejor sonido, mejor banda sonora y mejor montaje, llegando a siete Oscar en total