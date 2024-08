La creadora de Grey's Anatomy renueva su confianza en Kamala Harris

Hay actores, actrices, productores y guionistas de Hollywood que acostumbran involucrarse con pasión en la política norteamericana y el compromiso de muchos de ellos se advierte, fundamentalmente, en la previa de las principales contiendas electorales.

Sabido es que muchas de las estrellas del cine y la televisión tienen un corazoncito más cercano al partido Demócrata que al Republicano.Algunos sólo se manifiestan ocasionalmente a través de las redes y los medios y otros exhiben una actitud màs dinàmica .

Es el caso de una de las guionistas más célebres de Estados Unidos, Shonda Rhimes la creadora de Grey's Anatomy, Scandal y ?How to Get Away with Murder, entre otras producciones . Militante del partido que gobierna actualmente se involucró de lleno en la campaña que pretendìa instalar a Hillary Clinton en la Casa Blanca, pero la derrota frente a Donald Trump pareció alejarla de la actividad política.

Ahora, luego que la convención nacional partidaria oficializara la candidatura de Kamala Harris está otra vez luchando a brazo partido por el triunfo demócrata.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Hay una increíble oleada de energía” dijo, confiada en que la agrupación que la identifica consiga mantenerse en el poder. Shonda no es la única en militar la causa demócrata. Algunos de sus actores favoritos , entre los que se cuentan varios del elenco de Scandal, vienen actuando en actos de recaudaciòn de fondos para la campaña.

Kerry Washington, Mindy Kaling, Ana Navarro y Tony Goldwyn. El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, también brindó un discurso en apoyo a Harris.

Oprah Winfrey, una auténtica leyenda, brindó un encendido discurso a favor de Kamala Harris “Elijamos el sentido común por encima de las tonterías, porque eso es lo mejor de Estados Unidos. Elijamos la dulce promesa del mañana frente al amargo regreso al ayer. No retrocederemos. No retrocederemos, ni nos empujarán, ni nos intimidarán, ni nos patearán. No vamos a volver atrás”

En la larga lista también aparecen el cantante John Legend, el presentador de televisión Jon Stewart y otros nombres referenciales como George Clooney, Jamie Lee Curtis, Taylor Swift, Connie Britton, Beyoncé, Julia Louis-Dreyfus, estrella de Seinfeld y Veep; la cantante Pink y la jugadora Megan Rapinoe.