Francella: su trabajo más difícil, su deseo para el país y qué piensa de la IA

Por Francisco Vidal

Guillermo Francella enfrentó un desafío gigantesco: hacer de 16 personajes diferentes en una misma película. Se trata de "Homo Argentum", film de Mariano Cohn y Gastón Duprat con micro relatos que muestra el "gen argentino", como definió el propio protagonista en diálogo con Cadena 3.

"Fue desafiante, muy intenso", describió sobre las 8 semanas de rodaje en Argentina y la final en Italia. El actor contó que el formato le fascina desde hace tiempo, inspirado en el neorrealismo italiano. Contó que los guionistas inicialmente escribieron 40 historias y seleccionaron 16, pero que no sabía que pensaban que protagonice a todos.

El proceso de preparación para interpretar a personajes tan diversos que van desde un vendedor de dólares, un relator de fútbol o un polémico director de cine fue igualmente riguroso. Francella menciona que conocía a muchos de ellos como este estilo de directores o actores, lo que facilitó su trabajo. "No me hizo falta investigar", aclara, pero reconoce que los ensayos fueron fundamentales para definir aspectos como la voz y la postura. Las sesiones de maquillaje duraban muchas horas, lo que hizo más difícil todo.

Sobre los personajes, Francella confiesa que se encariñó con todos: "Son bien antagónicos, bien distintos. Y eso, para un intérprete, es maravilloso; poder explorar cosas nuevas, sentirte despojado de vos, mirarte y no reconocerte. Sentís que está bueno, que hay una mirada distinta, una postura corporal distinta. Es muy interesante cuando estás despojado de cualquier cosa que traigas con vos, es ponerme capas encima y no conocerme. Entonces estás liberado, de alguna manera".

El protagonista de El Encargado también valoró los dilemas que plantea la película como una oportunidad para ir a verla al cine y debatirla a la salida: "Te preguntás si estás consciente en cómo te comportarías en ese instante. Yo creo que sé cómo reaccionaría. Pero capaz que estoy ahí y no. Esto va a invitar a la reflexión, sentado en un café comiendo una pizza, una pastita, o una tirita de asado, hablando de qué hubieran hecho. Es una linda oportunidad de que vean reflejado el gen argentino, y una hermosa oportunidad de volver a los cines. Porque esta película va a ir solamente a cines. A la plataforma irá dentro de mucho tiempo, pero de entrada va a los cines, que es lo que queremos que la gente vuelva a acudir. Después de pandemia, esta comodidad de ver por plataforma, restó. Salvo las películas de Marvel, o las de niños, que es la que genera más convocatoria, nuestro cine no es visitado. Con Homo Argentum tiene que dar vuelta a la página".

Consultado en relación a si es más difícil como artista o figura pública opinar en la actualidad, por la vez que lo cuestionaron por hablar de la economía del país, expresó: "Está demasiado crispado todo. Hoy lo hablamos con compañeros, que preferimos hablar del cine, de cultura, de otra cosa, porque hay algo que yo denosto, de cómo están los pensamientos. Yo lo único que deseo es que le vaya bien a mi país, esté quien esté. Esta cosa de si no está quien yo pienso, la patria está en peligro con él, o enojarse con la situación. Esté el presidente que sea, lo que deseo es que a mi país lo levante. Es lo único que me importa a mí. Por eso no emito más opinión, no quiero opinar más, aparte recordás cuando yo hablé, que lo que yo dije no tenía nada que ver con lo que contestaron, ni escucharon lo que yo dije. Por eso hay que levantar la pata".

El elenco incluye a actores de distintas generaciones, como Guillermo Arengo, Eva de Dominici, Migue Granados y el cantante Milo J, sobre quien el actor destacó el compromiso y profesionalismo. "Necesitamos ese tipo de pibes, hermosos, muy talentosos, que uno lo conocía a través de su música. Lo tomó con un profesionalismo, con una valentía y una tenacidad y respeto hacia lo que hacía, que nos deslumbra a todos".

El actor también reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria, expresando interés y cautela hacia su evolución. En ese sentido, cuenta que usa ChatGPT, aunque con cautela: “Me interesa y me asusta a la vez. Quiero ver si alguna vez una IA podrá tener alma y humor… hacer una pausa o una mirada que provoque una carcajada”.

El viaje a Italia, para filmar una de las historias, tuvo un eco personal. Nieto de un inmigrante calabrés, Francella ya había visitado el pueblo de su abuelo, pero esta vez la ficción lo llevó a Sicilia: “Fue muy emotivo, aunque en la historia el personaje no tiene mi misma suerte”.

Francella combina este estreno con la cuarta temporada de El encargado y la reciente filmación en España de Playa de Lobos. Sin embargo, planea tomarse un descanso después de meses de rodajes: “Ahora necesito parar un poco. Pero que me sorprenda lo que venga, no me ato a un género”.