Ellen Pompeo regresa para la temporada 21 de Grey’s Anatomy

La producción de Grey’s Anatomy confirmó el retorno para la temporada 21 de Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Gray .

La actriz ha tenido una participación intermitente en la exitosa serie creada por Shonda Rhimes. Apareció en ocho episodios de la temporada 19 y en solo cuatro de la temporada 20, que se vio afectada por las huelgas de guionistas y actores de 2023.

Su regreso viene después de su trabajo en una serie limitada para Hulu titulada Natalia, inspirada en la historia real de Natalia Grace

Grey´s Anatomy es una serie dramática creada en 2005 por Shonda Rhimes y sigue la historia de internos, residentes y especialistas médicos en el Grey Sloan Memorial Hospital.

El hilo conductor es marcado por Meredith Grey, una cirujana que experimenta altos y bajos en su camino por su profesión, que incluye muertes, abortos y despedidas. En alguna de las temporadas anteriores, como la 19, ha tenido un papel secundario por decisión de la actriz.

Los médicos que siguen siendo frontrunners desde el inicio de la serie son dos: Chandra Wilson (como Miranda Bailey) y James Pickens Jr. (como Richard Webber).

En cuanto al personaje de Pompeo, es uno de los considerados clave para el desarrollo de la narración.

La producción ha reiterado en varias ocasiones que Meredith Grey es fundamental para el show. Respecto a su rol en la producción actual, Rhimes expresó en una conversación con The Hollywood Reporter: “Durante mucho tiempo, incluso cuando no era el showrunner de Grey’s, seguía editando todos los episodios. Ahora no hago nada de eso”. Sin embargo, afirmó que su participación sigue siendo crucial para tomar decisiones importantes.