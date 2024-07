"El secreto de un crimen", el documental con la última palabra de Nahir Galarza

Tras el éxito de la película sobre Nahir Galarza protagonizada por Valentina Zenere, Amazon Prime Video también estrenó un documental que refleja la última vez que la joven, cuya condena a prisión perpetua por matar a su novio Fernando Pastorizzo fue confirmada por la Corte Suprema este martes, dio una entrevista.

Se trata de "Nahir Galarza: El secreto de un crimen", una producción de dos episodios que además de la entrevista con la chica de Gualeguaychú que es la más joven en recibir esa pena y que dio muy pocas notas, busca contrastarlo con relatos de otras personas cercanas al caso.

Dirigido por Alejandro Hartmann ("Carmel: quién mató a María Marta") y Tatiana Mereñuk (guionista de "El fotógrafo y el cartero"sobre José Luis Cabezas, dirigido por Hartmann).

"Nuestra idea es mostrar las dos campanas siempre. En este caso, darle entidad a Fernando", aclaró el director en una entrevista con Clarín tras el lanzamiento.

La producción recupera el caso con material de archivo, representaciones y testimonios que también incluyen al padre de Nahir, Marcelo Galarza, su madre Yamina Kroh, y el abogado de la chica, José Ostolaza, como así otras dos amigas.

La madre de Fernando Pastorizzo, Silvia Mantegazza; su abogado Ruben Virué y los amigos del joven también ponen contrapeso al relato. Además, da testimonio Jorge Zonzini, autor de un libro en el que sostiene que Galarza encubrió a su padre, algo que ella dijo en una segunda instancia y la Justicia rechazó.

"Encontré una chica que ya lleva cinco años en la cárcel y se nota que es alguien que no tiene nada qué ver con ese lugar", describió el realizador al mismo medio.

Nahir es una persona muy torturada. Alguien que cambió sus testimonios, que tiene una relación muy extraña con su papá y que tuvo un vínculo muy tóxico con Fernando. Ella esconde un secreto, es muy intrigante lo que pasa, pero creo el documental revela algo entrelíneas.

“Vemos una Nahir que creció en la cárcel, que no vive en su entorno familiar, sino en uno particular. El documental son dos episodios, casi de una hora, el primero te cuenta el caso hasta el juicio, con mucha información, con muchos testimonios, y el segundo rompe con todo lo que se conoce del caso. Es un episodio que se mete en la psicología de Nahir. El primero es impactante, pero el segundo no lo podés creer”, expresó a Teleshow el productor ejecutivo Nicolás Chausovsky.