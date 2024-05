El día que Nahir echó a su abogada para no ser "rehén del feminismo"

Condenada a cadena perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, la joven Nahir Galarza ha vuelto a las portadas de los diarios por la película que el pasado 22 de mayo incorporó a su plataforma Amazon Prime Video.

En la película no ocupa un lugar relevante la virulenta disputa que hubo en torno a su defensa pero todo el mundo recuerda que después de un corto período en el que fue asistida por Raquel Hermida, echó a la letrada alegando que no deseaba que la confundieran con una militante feminista.

Lo cierto es que Nahir convocó al abogado que originalmente le había elegido su padre. "Por favor vení urgente que te firmo y echá de una buena vez a esta señora (Raquel Hermida). A ella solo le interesan las cámaras y no la verdad. Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco y no merezco esto".

En la entrevista que le realizó Mariana Fabbiani insistió en la teoría según la cual la dureza de la condena que le impusieron tiene que ver con el tratamiento que los medios hicieron del caso. Señaló que sus dichos fueron tergiversados pero cuando le dan la ocasión de manifestar, sin cortapisas, todo lo que ocurrió en la previa del crimen, indicó que estaba pendiente de una instancia judicial y no le conveía hablar.

Su condena ha sido ratificada en todas las instancias y sólo le queda un hipotético pronunciamiento de la Suprema Corte, pero la justicia rechazó sus intentos de lograr la revisión de la sentencia por vía de la aparición de un nuevo culpable.

En la película, como en el expediente, dejan para el final la denuncia que ella formula contra su padre-lo culpa de ser el autor de los disparos que mataron a Fernando-y contra el tío, a quien señala como el hombre que abusó de ella cuando era una niña.En la realidad , el denunciado fue sobreseído.

Y respecto a la abogada Raquel Hermida, en el film el padre y la madre hablan de que la mujer llama insistentemente y pretende hacerse cargo de la defensa.El guión pone en boca de Marcelo Galarza, interpretado por César Bordón, el único exceso verbal que se nota en toda la película .

"Si esa abogada aparece por acà le pego un tiro" advierte el padre de Nahir , quien antes y después exhibe una tensa calma que no logra comper ni siquiera la condena impuesta a su hija.