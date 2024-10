Dybala, en modo superhéroe: así sorprendió en un tráiler de "Venom"

Los jugadores de fútbol son reconocidos como estrellas en el campo, pero muchos también exploran otras facetas artísticas.

Paulo Dybala, delantero de la Roma y de la Selección argentina, se unió en las últimas horas a esta lista al aparecer en los avances de la película "Venom: The Last Dance".

Dybala, rostro de la promoción en Italia

Aunque Dybala no forma parte del elenco de la película, su imagen se convirtió en la cara del video de presentación en Italia. En este material, se lo puede ver vestido de negro y con capucha, recorriendo la ciudad mientras los transeúntes le brindan el saludo característico de su carrera futbolística: la "Dybala Mask". Sobre el final, se transforma en el mítico personaje.

/Inicio Código Embebido/

???? El lanzamiento de “Venom: The Last Dance" llegó a #Italia de la mano de Paulo Dybala. El futbolista fue quien sorprendió a sus fans y protagonizó el video promocional de la nueva película de #Marvel.



?? “Siempre he sido un gran admirador del universo Marvel, por lo que ser… pic.twitter.com/MeaFKNdA4G — Filo.news (@filonewsOK) October 13, 2024

/Fin Código Embebido/

Declaraciones del futbolista sobre su experiencia

Tras la difusión del video, Dybala compartió su entusiasmo: "Siempre me ha encantado el universo Marvel, y poder ser parte de la promoción de Venom: The Last Dance en Italia es un sueño hecho realidad. Espero poder repetir este tipo de experiencias en el futuro".

Detalles sobre Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance representa la última entrega de la trilogía protagonizada por Tom Hardy. En esta película, Hardy interpreta a Eddie Brock, quien enfrenta el desafío de coexistir con el simbionte Venom en su cuerpo. En esta oportunidad, Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile juntos.

El estreno está programado para el 24 de octubre en cines.