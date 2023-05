"Black Mirror" ya tiene fecha de regreso: cómo será cada episodio

“Black Mirror”, la popular serie de antología que presenta una mirada oscura y satírica que parte del tema de la tecnología y sus usos para comentar sobre diversas problemáticas de la sociedad contemporánea, presentará su sexta temporada el próximo 15 de junio por Netflix.

La nueva entrega, que llega cuatro años después de la quinta tanda de episodios, está compuesta por cinco capítulos con numerosas figuras de la talla de Salma Hayek, Michael Cera, Aaron Paul, Kate Mara, Ben Barnes, Himesh Patel, Josh Hartnett o Zazie Beetz, entre más.

“Siempre he sentido que ‘Black Mirror’ debería presentar historias que sean enteramente distintas unas de las otras, y seguir sorprendiendo a la gente -y a mí mismo- si no ¿qué sentido tiene? Debería ser una serie que no pueda ser fácilmente definida, y que siga reinventándose a sí misma”, planteó Charlie Brooker, el guionista, creador y productor ejecutivo de la propuesta, en declaraciones publicadas este miércoles en el blog del gigante del streaming, Tudum.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Con esa intención de reinvención, Brooker aseguró que “esta vez, junto con algunos temas ‘Black Mirror’ más familiares”, también habrá “nuevos elementos”: “Incluyendo algunos que previamente he jurado que la serie no tendría, para estirar los parámetros de lo que es ‘un episodio de Black Mirror’”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El guionista adelantó que este regreso de la serie tendrá “variedad”, tanto en los temas que tratan los capítulos como en las personas delante y detrás de cámaras que fueron invitadas a participar.

La siguiente es la descripción oficial de cada una de los nuevos relatos:

-“Joan es terrible”: Una mujer común y corriente descubre que una plataforma global de streaming ha lanzado una prestigiosa serie sobre su vida y es protagonizada por la estrella de Hollywood, Salma Hayek.

-“Loch Henry”: Una joven pareja viaja a un tranquilo pueblo de Escocia para trabajar en un documental sobre naturaleza para luego encontrarse involucrados en una jugosa historia local sobre eventos impactantes del pasado.

-“Beyond the Sea”: En un 1969 alternativo, dos hombres se encuentran en una misión peligrosa de alta tecnología y deberán lidiar con las consecuencias de una tragedia inimaginable.

-“Mazey Day”: Una celebridad es asediada por los paparazzi mientras enfrenta las consecuencias de un incidente en el que una persona fue atropellada.

-“Demonio 79”: Norte de Inglaterra, 1979. Una tímida asistente de ventas recibe instrucciones de cometer actos terribles para prevenir un desastre.