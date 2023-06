Un oasis en el desierto

Fernando Genesir

-Me gustaría destacar en este desayuno algo que me parece una especie de oasis en medio del desierto. Me refiero a lo que ocurrió el domingo, en Piquillín un pequeño pueblo de Córdoba, de unos mil quinientos habitantes ubicado sobre la ruta diecinueve a cuarenta kilómetros de nuestro capital, donde hubo elecciones para elegir intendente.

-Se presentaban tres candidatos. Uno de los que perdió fue al festejo del candidato ganador, para felicitarlo. Estoy hablando de David Obregón, del radicalismo.

-Fue derrotado en los comicios del domingo y fue a saludar al vencedor David Moreno. No fue un saludo formal. No. Fue detrás de la caravana, que se realizaba por el pueblo. Después, cuando llegaron al playón polideportivo, felicitó al ganador y lo abrazó, y hasta habló en el acto.

-Dijo, políticamente, hay que trabajar por el bien común. Hay que entender lo que dice la mayoría, decía David Obregón.

- No fue el único que habló, porque también, dialogó con nuestro medio, con nuestra radio,el intendente electo, de Piquillín que celebró la actitud de su rival

-La verdad es que me hace acordar lo que ocurre en Chile o lo que ocurre en Uruguay cuando se producen elecciones. Ayer, hace algunas horas, Eduardo Eurnekian presidente de Corporación América, dijo a la hora de recibir un reconocimiento de la Fundación Hispano Judía, que necesitamos que los políticos se sienten, hablen y no se vean como enemigos.