Diana Mondino: "Si nadie vota a Milei, ¿qué cambios habrá en Argentina?"

Diana Mondino, economista y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza junto a Javier Milei, analizó los magros resultados del libertario en las elecciones en Mendoza, San Luis y Tucumán, y señaló: “Si las ideas de Milei no son compartidas por la gente, no lo van a votar. Pero si nadie vota esto, ¿qué cambios habrá en Argentina?”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Mondino amplió: “El voto debe acompañar los conceptos. Si la sociedad no se da cuenta que necesitamos modernizar la economía e insertarnos en el mundo, tampoco habrá cambios post elecciones”.

Por otro lado, consultada sobre el dato de la inflación de mayo que se conocerá este miércoles, sostuvo: “Hay un deterioro que viene sumando varias cosas. Cuando se conoce la inflación uno dice ‘qué barbaridad’ o ‘qué alivio’, según como salga el número. Y todavía no se vieron las tarifas de luz y gas, que tendrán que subir algún día”.

“Hay que ver qué medidas se toman para que el país vuelva a crecer. No es solo el tema tener o no tener plata, hay otras cosas a ordenar”, alertó.

A su vez, acerca de la postura sobre la no devaluación del jefe de Gabinete y precandidato presidencial Agustín Rossi, explicó: “Es cierto que llovió y hay mejores perspectivas de siembra y también que importaremos menos gas, pero no alcanza para no devaluar. El asunto es la olla a presión que generás. Podés no devaluar, pero castigando a la importación”.

Mercado laboral

Mondino hizo hincapié en las leyes que regulan el trabajo en el país y aseguró: “La economía informal no es deseable, pero mantiene viva a la Argentina. Gente y empresas, todos están trabajando un poquito en negro por la enorme carga impositiva que hay. Informalidad no quiere decir que es gente que pasa hambre, pueden ser personas que venden en negro”.

“Hay gente excluida del sistema. Tenemos leyes laborales horribles que hacen difícil contratar a alguien como aprendiz o por pocas horas”, cuestionó, y mencionó: “Y hay gente que trabaja para el exterior, con ingresos mejores a los de acá”.