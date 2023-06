Lucas Romero y los comicios provinciales: "Tienen lógicas locales"

Lucas Romero, analista político y director de la consultora Synopsis, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, sobre los resultados de las elecciones en Mendoza, San Luis y Tucumán.

“Los procesos provinciales tienen lógicas locales. El dato político de ayer es el triunfo de Poggi en San Luis, donde no hay alternancia desde 1983. El triunfo de Poggi lo celebró Larreta, porque es un precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio que no viene del riñón del PRO”, indicó en torno a la intención del precandidato presidencial de sumar al gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Mendoza. “Hubo muy baja participación en Mendoza, solo el 57 por ciento del padrón eligió un partido. Juntos por el Cambio tiene allí mucha presencia radical”.

Tucumán. “El triunfo de Tucumán ratifica un triunfo en una provincia importante. Pero se ve un retroceso en el oficialismo, puesto que el peronismo sacó menos votos que en 2019”.

Por otro lado, se enfocó en la performance de los candidatos libertarios y detalló: “Milei no tiene estructura. Ese es un déficit de su candidatura y eso se ve en las elecciones provinciales. No tiene representatividad. Eso nos agrega interrogantes sobre lo que Milei es y lo que puede ser en las elecciones. ¿No usarán la expresión Milei para protestar, pero después eso no se traslada a las urnas?”.