Agustín Rossi rechazó que Argentina necesite recurrir a una devaluación

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, rechazó este martes que la Argentina tenga que hacer una devaluación del peso como sugirieron dirigentes opositores, y dijo que esa medida "no será necesaria porque habrá mejores condiciones estructurales para la economía" y "habrá reservas genuinas".

Al brindar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Rossi dijo que tiene "plena conciencia de que este es un año difícil para los argentinos", pero señaló que "las condiciones estructurales de la economía comienzan a cambiar en la finalización de este año, recaudando y recibiendo reservas genuinas".

En ese contexto rechazó propuestas de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y dijo: "Descreo de aquellos que dicen que si ganan las elecciones lo que tienen que hacer es una devaluación brusca para duplicar la inflación, duplicar la pobreza, duplicar la indigencia".

Al respecto agregó que es "fuertemente optimista de las condiciones que tiene la Argentina para consolidarse como un gran país".

Sobre la política para incrementar las reservas, el funcionario dijo que "la ampliación del swap se utilizará para seguir fomentando las importaciones de China", para que "sean utilizadas en esa moneda y no afecten las reservas en dólares" y la posibilidad de "ir logrando ese mismo mecanismo con Brasil".

Agregó que también hay "hay una seria posibilidad de que Argentina empiece a estar asociada al banco de los Brics a partir del mes de agosto" y aseguró que "si eso es así, nosotros vamos a poder contar con esta línea de financiamiento de las importaciones brasileñas a la Argentina y también ahí generar un alivio a lo que significan las reservas".

Rossi señaló que el próximo año la Argentina tendrá "una balanza comercial favorable, posibilidad de sostener su crecimiento económico, va a fortalecer su cantidad de reservas en el Banco Central, va a poder tener una mirada mucho más severa sobre el tipo de cambio y, si la tiene, lograr una curva descendente de la inflación y una mejora del poder adquisitivo del salario".

Por otra parte, destacó la "enorme voluntad" del Gobierno nacional en "combatir el delito narco en Rosario" y pidió al socialismo que gobernó la provincia y actualmente ocupa la intendencia de esa ciudad que "se haga cargo" de su responsabilidad, a la vez que convocó a buscar "un diálogo más coloquial y fraterno" para resolver esa situación de seguridad.

"Lo que quiero decirles, casi fraternalmente, es que tienen que hacerse cargo. Doce años gobernaron la provincia, con Hermes (Binner) con (Antonio) Bonfatti y con (Miguel) Lifschitz. Gobiernan Rosario. No digo no hacer críticas, pero bajar un tonito, por el solo hecho de haber sido responsables de la gestión durante todo este tiempo", dijo Rossi, en el marco de su informe ante la Cámara de Diputados, al responder preguntas de la diputada nacional del socialismo por Santa Fe, Mónica Fein, ex intendente de Rosario, que previamente había cuestionado la política del Gobierno nacional para atender la situación de seguridad que atraviesa esa ciudad.

En ese sentido, el jefe de Gabinete agregó: "No quiero entrar en el pasado pero ustedes defendieron a un comisario que estaba acusado. Todos estamos preocupados por la situación de Rosario. Desde 2012 que vengo planteando que tiene que haber un acuerdo programático de cómo abordar la problemática de la seguridad".

"He tratado de no mezclarme en ningún tipo de debate o crítica, que creo que es lo que peor podemos hacer pensando en ese vecino rosarino, que ve a los políticos peleando y dice 'a mí quién me defiende'. Pero los que hemos tenido responsabilidad de gestión, busquemos que el diálogo sea más coloquial, más fraterno, porque sabemos que es una problemática difícil", enfatizó Rossi.

En su informe ante los diputados, el también precandidato presidencial del FDT destacó las políticas impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández para atender la situación de seguridad que atraviesa Rosario, al precisar que se estableció una delegación de la UIF en esa ciudad, se mejoró el equipamiento balístico de la Policía Federal, se cambió al comandante de las fuerzas federales y se intensificaron las acciones de inteligencia, la custodia de las cárceles y los métodos de comunicación.

"Claramente no nos es inocua la situación. Yo tampoco lo miro por TV. Mis hijos tienen 22 y 23 años y salen a la noche. Tengo números para decir de los miles de millones de pesos, que pusimos y que vamos a seguir poniendo. Lo que hay que mostrar es la enorme voluntad de combatir el delito narco en la ciudad de Rosario, independientemente que hay días que tenemos resultados favorables y días que tenemos resultados que no son los que nosotros buscamos o esperamos. Es un tema delicado", concluyó Rossi.