Tarifazo voluntario

Fernando Genesir

-Fue el ministro de Transporte quien dijo que los usuarios pueden renunciar voluntariamente a los subsidios que aporta el estado nacional para ayudar a pagar el boleto de transporte. la alternativa estará disponible para los usuarios de colectivos y de trenes de la jurisdicción nacional y se podrá gestionar desde el veinte de octubre A través de la web.

-Claro, no comemos vidrio. Todo el mundo sabe que estamos en campaña, que están los políticos en campaña y el anuncio se da en medio de esta pelea entre los candidatos por el destino de los subsidios al transporte. Mientras los candidatos de la oposición hablan de sacarlos, el ministro candidato Sergio Masa dice públicamente que está a favor de mantenerlos.

- No creo que mucha gente renuncie voluntariamente .¿En serio creen que la gente va a renunciar voluntariamente y sobre todo masivamente al subsidio?. A mí me va a interesar ver cuántos son los que se anotan .

-¿ Y vos crees que lo necesitás al subsidio? Vos tenés que renunciar voluntariamente a ser subsidiado. Eso es una amenaza de cuánto va a costar realmente si ellos no son gobierno. Por eso yo no creo que Massa esté esperando el viernes para ver cuántos son los que renuncian voluntariamente al subsidio.

- En realidad no está pensando en lograr una gran adhesión a esa medida. En realidad, lo que busca es mostrar a cuánto llegaría el pasaje de colectivo o de tren si no está Massa en el gobierno, si no están ellos