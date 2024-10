"Si al morir te queda mucho dinero, hiciste las cosas mal"

Fernando Genesir

Hoy quiero reflexionar sobre un tema que me ha estado rondando la mente, impulsado por dos frases que escuché recientemente. La primera es una de esas máximas que todos conocemos: "Todo el patrimonio que puedas llegar a hacer en la Tierra, cuando te mueres no te lo llevás, queda acá". La segunda, que complementa a la primera, dice que si al morir te queda mucho, es que hiciste muy mal las cuentas. Estas ideas me llevan a pensar en la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno.

La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a un importante empresario de la construcción. Durante nuestra charla, él enfatizó la importancia de la solidaridad y de dar, no solo lo que nos sobra, sino lo que realmente duele. Me hizo reflexionar sobre la situación de muchos argentinos y argentinas que atraviesan momentos difíciles. Su mensaje resonó en mí y me llevó a investigar un poco más sobre el tema.

En ese contexto, me encontré con un artículo en el diario La Nación que me llamó la atención. Se titula "Hay que dar mientras se vive" y se refiere a Charles Feeney, cofundador de Duty Free Shops, quien donó 8 mil millones de dólares de su fortuna antes de morir. Feeney, que nació en un hogar humilde, comenzó su carrera vendiendo tarjetas de Navidad y trabajando como caddy de golf. Su historia es un ejemplo de superación y éxito, pero lo que realmente destaca es su enfoque hacia el dinero.

Feeney, que estuvo en la lista de las personas más ricas del mundo, decidió donar toda su fortuna en vida. Su filosofía se basa en la idea de que "morir rico es morir en desgracia". Él creía que la riqueza debería utilizarse para mejorar la vida de los demás. Este enfoque altruista lo llevó a realizar generosas donaciones en el anonimato, hasta que su historia fue contada en un libro.

Una de sus afirmaciones más contundentes es que la gente que tiene dinero tiene una obligación: ayudar a los demás. Al final de su vida, logró su objetivo de donar toda su fortuna, reservando solo dos millones de dólares para su jubilación y la de su esposa, viviendo en un departamento alquilado y sin auto. Este es un claro ejemplo de cómo se puede impactar positivamente en la vida de otros.

Quiero dejarles este mensaje como reflexión: si no podemos llevarnos el dinero con nosotros, ¿por qué no darlo mientras estamos vivos y ver los resultados de nuestras acciones? Espero que esta historia les inspire tanto como a mí.