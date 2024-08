Para una fiesta clandestina, debe haber un público que compre entradas

Fernando Genesir

Ayer a la madrugada, en la localidad de Los Cedros, las fuerzas de seguridad de Córdoba desarticularon la fiesta clandestina más grande de los últimos años. Con 5.500 personas en el lugar, se encontraron drogas y se recaudaron setenta millones en entradas. Además, había más de 1.500 vehículos que habían transportado a los asistentes a esa zona del Gran Córdoba. Solo se registró un detenido.

De acuerdo a lo que se publica en la web de Cadena 3, se realizaron 15 procedimientos positivos donde se secuestraron distintos tipos de drogas, como cocaína, éxtasis, metanfetamina y marihuana. En el lugar también se incautaron carpas, baños químicos, vallas, calefactores, tablones, bancos, mesas, un escenario de madera y hierro, equipos de música, parlantes, monitores, potencias, consolas de sonido y luces multi-efectos. Todo indicaba que el evento era clandestino, ya que no contaba con la habilitación ni las medidas de seguridad correspondientes.

La buena noticia es que la policía actuó. La Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba desplegó un importante operativo y desarmó esta fiesta que recién comenzaba. Era un after que empezaba a las 7 de la mañana y se extendía hasta la 1, 2 o 3 de la tarde. Sin embargo, el verdadero peligro radica en lo que ocurre después, cuando los asistentes, generalmente bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes, salen a las rutas.

El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó la importancia del trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y la necesidad de articular esfuerzos con intendentes y jefes comunales. Subrayo esto, porque resulta difícil imaginar que una fiesta para 5.000 personas pase desapercibida en un pueblo. Si se requiere de carpas, camiones y equipos, es evidente que hay una organización detrás. No es algo que surja de la nada; hay un gran negocio por detrás.

Por eso, es crucial el accionar de la policía y de los intendentes. No solo para evitar que se autoricen este tipo de eventos, como ocurrió en este caso, sino también para estar atentos y avisar. Y me surge una pregunta: ¿qué responsabilidad tienen los asistentes a estas fiestas? ¿No saben que están yendo a un evento clandestino? ¿No son conscientes de que no hay medidas de seguridad que los protejan? Para que alguien organice una fiesta clandestina, debe haber un público dispuesto a comprar entradas.