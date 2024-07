Macarena Ceballos ya ganó

Fernando Genesir

Hoy quiero hablarles sobre un tema que me ha dejado reflexionando desde el fin de semana: la historia de Macarena Ceballos, la nadadora argentina oriunda de Río Cuarto, que tuvo un momento insólito en los Juegos Olímpicos de París. Durante su presentación, se le puso la bandera china a sus espaldas en lugar de la bandera argentina. Un verdadero blooper de la organización que, sin duda, llama la atención.

Cuando llegó el momento de nadar en el complejo acuático de París, Macarena se lanzó a la pileta y logró un tiempo de un minuto, siete segundos y treinta y un centésimas. A pesar de su esfuerzo, terminó en la 15ª posición y no logró clasificar para la final de los 100 metros. Su frustración fue palpable; al terminar la competencia, no pudo contener las lágrimas. “No entrené para esto”, expresó con bronca, y es comprensible. El sacrificio detrás de cada competencia es inmenso, y no es fácil ver que los resultados no reflejan el esfuerzo invertido.

Sin embargo, creo que Macarena no debería frustrarse. Es difícil decirlo desde este lugar, especialmente en un país tan triunfalista como el nuestro. Recordemos que muchos deportistas argentinos han guardado medallas de plata porque no alcanzaron el oro. Pero estar en los Juegos Olímpicos no es poca cosa. Macarena es parte de un selecto grupo de nadadoras a nivel mundial, y su presencia en París es un hito para la natación argentina, siendo la mejor actuación desde que Georgina Bardach ganó el bronce en Atenas 2004.

Además, Macarena tendrá otra oportunidad en pocas horas al competir en los 200 metros. Es importante recordar que, hasta hace poco, ella pensaba que jamás llegaría a nadar en unos Juegos Olímpicos. A sus 29 años, ha superado muchas adversidades, incluyendo una lesión en el hombro izquierdo que requirió cirugía en 2019. Desde entonces, ha cambiado su mentalidad y su rendimiento ha mejorado notablemente.

Su historia es inspiradora. Macarena atribuye su éxito a su madre, a quien le dedica un tatuaje con la palabra “ángel” en el mismo hombro que se operó. Esta conexión familiar y el sacrificio de años de entrenamiento son parte de lo que la ha llevado hasta aquí. A pesar de la bronca y las lágrimas, Macarena, estás en la cúspide de la natación mundial.