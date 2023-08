Fulbito para la tribuna K

Fernando Genesir

-Mientras la oposición busca debatir hoy en la Cámara de Diputados la ley de alquileres para tratar una posible reforma o la derogación y su reemplazo por una nueva, el kirchnerismo duro está pensando en cómo evitar una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas cuando ellos ya no estén más en el gobierno.

-El diputado Máximo Kirchner está proponiendo modificar la ley de estatización de la empresa aérea con el fin de bloquear toda posibilidad de una venta a manos privadas. Por eso ayer el frente de todos sacó dictamen en la Comisión de Legislación General en Diputados con la idea de aprobar la iniciativa durante la sesión de hoy.

-La iniciativa de Máximo Kirchner es prohibir que las acciones de aerolíneas sean transferidas sin la autorización previa de los dos tercios del congreso. Bueno, frente a esta maniobra oficialista Juntos por el Cambio, se retiró del debate en comisión y emitió un comunicado advirtiendo que el kirchnerismo busca convertir a Aerolíneas en una guarida en donde refugiarse si la oposición accede al gobierno en diciembre.

- Varias cosas me llaman la atención. Por un lado, la forma o las formas. Una vez más, las formas que utiliza el oficialismo a la hora de tratar un proyecto, en este caso sobre Aerolíneas lo mínimo que merecería es que haya debate. Sin embargo, parece que la idea es que no haya debate, o sea, sacarlo a las apuradas, con el pecho, rápido.

-Lo otro es que me parece que el Frente de Todos no se enteró del resultado del aspa hace quince días. Se ve que no están leyendo bien el mensaje de las urnas o, por el contrario, como ven venir el fin de ciclo, empiezan a ver cómo protegerse ante un gobierno de otro signo político.

-Pero lo más grave desde el punto de vista institucional es que parece que quieren pasar por sobre la Constitución. No puede una ley establecer el tipo de mayorías agravadas que exige cada ley. Para decirlo de otra manera, sólo la Constitución nacional puede establecer si para evitar la privatización de aerolíneas hacen falta o no los dos tercios del Congreso.