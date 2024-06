Fernando Genesir

Ahora bien, quiero compartir con ustedes un artículo que leí en el diario ABC de España, titulado "Experimento en la Utopía", firmado por Karina Sainz Borgo. En él se habla sobre la reciente graduación de los músicos de la Barenboim-Said Akademie.

Para quienes no lo sepan, este es un proyecto ideado por el argentino Daniel Barenboim y el filósofo palestino Edward Said. Su propósito es fomentar encuentros entre jóvenes músicos provenientes de Israel y países árabes del Oriente Próximo. La idea es demostrar que cuando se establece un objetivo común -en este caso hacer música- es posible convivir y entenderse entre personas procedentes de sociedades históricamente enfrentadas.

Durante la ceremonia, Barenboim entregó una carta a Agustín Aguille en la que insistió en la importancia del encuentro humano y creencia en el proceso transformador. Cito: "Poder escuchar verdaderamente al otro... Cada uno de los estudiantes tiene un trasfondo único pero los guía una visión común: hacer música juntos".

Barenboim también aclara que nunca pretendieron que la orquesta o academia pudieran traer paz y justicia, sino que hablaron de un "experimento en utopía", una invitación a presenciar e imaginar una alternativa al presente.

Esta carta me parece tan relevante que siento el impulso de leerla en voz alta, incluso a gritos si fuera necesario. Nos recuerda que la cultura y la belleza no se ejercen a favor o en contra de algo. La música no descoloniza ni desagravia, no trae la paz por sí sola, pero convoca y une.

Barenboim nos da una respuesta valiosa: el verdadero proyecto común es cultural. Solo desde ese entendimiento puede surgir una convivencia política, social y religiosa.

En este mundo donde predomina la intolerancia política y religiosa, el populismo, los nacionalismos y la xenofobia; donde se desconfía del otro; es importante recordar que nuestro futuro pasa por reconocer al otro. La música no trae la paz pero educa para ella.