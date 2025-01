El éxodo argentino: entre sombrillas y precios que no cierran

Fernando Genesir

Hoy todos estamos viendo y escuchando la invasión de argentinos en las playas de Brasil. Orlando Morales, como cada verano, está cronicando este clásico de Cadena 3 desde ayer, con el Operativo Verano. La locura en las playas brasileñas es evidente. Playa, mar, calor y caipirinha se combinan para atraer a miles, pero hay un factor clave que no se puede ignorar: los precios.

Es que desde los últimos días de diciembre no paramos de leer comparativas. Un choclo que en Mar del Plata cuesta 8 mil pesos, en Brasil vale 1.700. Sombrillas, reposeras, almuerzos, alojamiento, todo más barato. Hoy, la foto de tapa de Clarín muestra una imagen impactante: Canasvieiras, esa playa que muchos consideran un paraíso, luce como una versión tropical de la Bristol. Una sombrilla pegada a la otra, y gente que llega a las seis y media de la mañana para asegurarse un lugar.

Yo no podría hacerlo. Levantarme temprano tal vez, pero no para entrar en ese locurón. Sin embargo, cada uno hace lo que quiere y puede. Sobre gustos no hay nada escrito. Si tenés dinero y preferís estar como sardina en una playa abarrotada, todo bien. Yo no voy.

Lo que estamos viendo ahora en las vacaciones de verano no es un hecho aislado. Es la continuidad de un fenómeno que hemos presenciado todo el año: argentinos cruzando las fronteras en busca de mejores precios, ya sea a Paraguay, Uruguay o Chile. El paso Cristo Redentor, por ejemplo, colapsa constantemente. Según Gendarmería Nacional, seis mil personas cruzan a Chile cada día, con esperas de hasta 12 horas en la Aduana.

Esto no es casualidad. El tipo de cambio y la estabilidad del dólar en Argentina hacen que los precios en países vecinos sean una tentación. Las brechas son abismales. Un iPhone 15, que aquí ronda los 2 millones de pesos, en Chile cuesta 959 mil. Un neumático Bridgestone, 124 mil en Chile contra más de 198 mil en Argentina. Hasta los autos son más baratos del otro lado de la cordillera.

Lo más llamativo es cuando esta brecha afecta a productos fabricados en nuestro propio país. Un vestido de Industria Argentina cuesta 280 mil pesos aquí, pero en Chile vale 140 mil, y en liquidación, 84 mil. Es el mismo vestido, hecha en la misma fábrica, pero aquí su precio se duplica.

¿Por qué pasa esto? El famoso "costo argentino". Impuestos que representan el 49% del precio final de los productos. A lo que cuesta hacer algo, se le agregan tantas capas de costos que terminamos pagando el doble. Es un sinsentido.

No dejo de preguntarme cómo algo fabricado en Argentina puede ser más barato en Chile. Algo no anda bien, y ese algo no es nuevo. Lo vemos en cada temporada, en cada viaje, en cada conversación sobre precios. Algún día esto deberá cambiar.

Mientras tanto, seguimos viendo cómo se llenan las playas de Brasil, cómo las aduanas colapsan y cómo los televisores bajan por las escaleras de los edificios chilenos. Es un éxodo constante. Porque, aunque el sol brille igual de fuerte en nuestras playas, la sombra de los precios nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras.