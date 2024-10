¿Cuánto pesa la mochila de tu hijo?

Fernando Genesir

Todos los días paso por varios colegios a la mañana o al mediodía cuando regreso a casa y veo a esos pequeños gigantes con mochilas que, sinceramente, me dan ganas de bajarme del auto y ofrecerles ayuda. Me impacta y no me gusta naturalizarlo, no me gusta dar por sentado. Esta mañana, un compañero me cuenta sobre uno de sus hijos que lleva una mochila que, el otro día, pesó. Esa mochila pesa 7 kilos, mientras que él no pesa más de 30. ¿Cómo es posible que soporten semejante carga?

Este tema se convierte en un asunto prioritario si consideramos que sus cuerpos aún están en crecimiento. Son pequeños de seis, siete, ocho, 10, 12 años, que llevan semejante carga todos los días. Este problema no es exclusivo de Argentina; también en el mundo hay preocupación por el peso de las mochilas que llevan los chicos y chicas a diario. Esto puede marcar una diferencia entre una columna sana y una con problemas. La Asociación Española de Pediatría ha recomendado, justo ahora que comienzan las clases en España, que la mochila no debería exceder el 10% del peso corporal del niño. Si un niño pesa 30 kilos, la mochila no puede pesar más de 3 kilos. Ese es el límite.

Traigo este tema a la conversación porque me parece que algo estamos haciendo mal. Los papás, las mamás, y me pregunto, ¿y los colegios? Me empiezo a interiorizar sobre el tema y me pregunto quiénes son los responsables de que los chicos lleven semejante carga. ¿Es porque los chicos no quieren desarmar y armar la mochila todos los días? ¿Les da fiaca? ¿Es una cuestión de los padres que no ayudan a sus hijos? O también, ¿es una cuestión de los colegios? Al consultar a padres y madres con chicos en edad escolar, muchos me dicen que los padres deben llevar la calculadora todos los días y que en algunos colegios católicos, les piden la Biblia a diario, además de libros y otros materiales.

El problema no solo radica en el peso, sino también en la distribución de la carga y las consecuencias de llevar una mochila con más peso del recomendado. Esto puede desencadenar en problemas que los expertos nos advierten. Lo dejo como tema de interés. Aunque ya no tengo chicos que lleven mochilas tan pesadas, me pregunto si algo estamos haciendo mal. Algunas escuelas sugieren a los alumnos de los primeros grados que usen mochilas con carrito para facilitar el transporte de sus cosas. Sin embargo, el verdadero problema radica en que muchas escuelas no tienen espacio para que los alumnos guarden sus materiales, lo que obliga a los niños a llevar todo a casa todos los días.

La situación se asemeja a hacer una mudanza diaria. ¿Por qué? ¿Para qué? No hay forma de mejorar esto y aliviar la carga. Algunos mencionan la doble escolaridad, pero no todos están en esa situación. Entonces, me pregunto si existen formas de aliviar la carga. Los adultos, los grandes, estamos haciendo algo mal al permitir que los chicos carguen tanto peso sobre sus espaldas.