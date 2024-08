No sólo rimbombó el jamoncito

Guillermo López

Una textura firme y uniforme. Esas son las dos características de un buen jamoncito. Los que saben de embutidos subrayan que si tiene partes blandas o viscosas, es probable que esté en mal estado.

En los partidos políticos ocurre algo similar cuando afloran o escasean estas características. Se observó esta semana en el Congreso nacional donde todo llegó al punto de ebullición.

Pero los vaivenes partidarios no son novedad. Lo que rimbombó fue todo lo que ocurrió en materia económica, aunque creamos que entre el lunes y el viernes nada pasó.

Seteados a que el agite económico sucede sólo cuando el dólar tiene movimientos eyaculatorios, en estos días en que el tipo de cambio ni se inmutó vimos pasar elefantes rosas. Sucedieron acontecimientos de alto impacto:

1- El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones esperando que eso cambie el clima de fondeo de emprendimientos mayores a los US$ 200 millones.

Trazó un escenario donde conseguiría US$ 90,000 millones en inversiones. Aunque admite que eso se verá en el mediano plazo, resalta que la normativa genera confianza. ¿Lo habrá neteado de la no-confianza por la postulación de Ariel Lijo? (Por cierto: interesante la "no objeción" del gobernador cordobés Martín Llaryora a la propuesta libertaria del controvertido magistrado).

2- Los datos de consumo del segundo trimestre fueron catastróficos. En primer lugar, los bienes semidurables. Los electrodomésticos se desplomaron: televisores -27,2%; Heladeras -26,7% ; Cocinas -22,2%; Lavarropas, -19,7%. “Es un dato viejo -reiteran desde LLA-, en agosto de los 10 indicadores de alta frecuencia 8 están para arriba”, insisten.

3- Las ventas en supermercados cayeron 7,3% interanual en junio de 2024 y una variación positiva cercana a cero con respecto al mes previo. No hubo rebote respecto de mayo. No hay "V", todo muestra que estamos en la panza de la "U". Los supermercadistas salen a la caza de los dólares (cara chica, manchados, etc.) y ametrallan con promociones impactantes. ¿Señal de mejoría o de desesperación?

4- El Senado sancionó la movilidad jubilatoria con dos tercios de los votos, lo que limitó el poder del veto presidencial. Según los cálculos oficiales, el gasto que representa la nueva fórmula supera el 1% del PBI. Ante esto, el Merval cortó la racha positiva y cayó, y el Riesgo País subió para estancarse en 1500 puntos básicos.

5- La Secretaría de Trabajo le avisó a los sindicatos que no homologará aumentos superiores al 2% a partir de octubre. La noticia se conoció por algunos medios y si bien no hubo confirmación oficial el Gobierno no lo desmintió y dejó que la información continúe.

6- La Afip eliminó las retenciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias y del IVA en las compras con tarjetas y billeteras virtuales en comercios. Dato: ¿alguien conoce el impacto recaudatorio para las provincias? En Córdoba, por mes las retenciones por estos impuestos, dicen los que saben, son de $18.000 millones. Silencio estampa en El Panal; el “Javo” sigue levantado en andas en las encuestas.

7- El viernes a la noche, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Milei insistió en que se puede crecer con cepo cambiario. El mercado parece no creerle a su salida “en cuotas” de esas restricciones y eso explica el riesgo país tan alto.

8- Entre todo, uno de los economistas que es referente del Presidente Milei, Ricardo Arriazu, advirtió que un salto cambiario sería un gran error en el medio de la coyuntura actual "Si devaluamos, chau: se acabó el programa, se acabó Milei y se acabó todo", sentenció.

Arriazu sostiene que la receta para bajar la inflación (dejar de emitir y eliminar el déficit fiscal) en Argentina no aplica porque tenemos una economía bimonetaria. "No basta con estabilizar el peso, mientras el dólar sea unidad de cuenta en el país, también hay que estabilizar el dólar", repite cada vez que puede.

En esa tesitura se mantendrá Luis Caputo y su equipo, que no se cansan de señalar que el peso se hará cada vez más fuerte. “La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse”, dijo alguna vez el escritor irlandés Oscar Wilde.