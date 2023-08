FOTO: No es el gobernador, son todos ustedes, no se hagan los distraídos

Adrián Simioni

Una de las consecuencias más impactantes del asesinato de Morena es la reacción masiva contra los dirigentes políticos. Las reacciones contra el gobernador Kicillof, contra el intendente Grindetti, contra el ministro Berni, contra el secretario Kravetz, contra el ministro Aníbal Fernández son comprensibles. Muchos los ven como desinteresados, como corruptos o como inútiles. Es lógico.

Pero agarrárnosla con los políticos de turno no va a resolver esto. No va a resolver la infinita serie de fallas, errores, descompromisos, ineptitudes, indolencias de todo el sistema burocrático vinculado a la seguridad: funcionarios judiciales, policías, carceleros, legisladores, órganos de control… la lista es infinita.

Un solo pequeño detalle. Un ejemplo. Miguel Madariaga, el tipo de 28 años acusado de ser uno de los asesinos de Morena tiene siete domicilios distintos declarados en las innumerables causas que tiene abiertas y con pedido de captura en la justicia bonaerense y en la justicia porteña. ¿Quién verifica esos datos? ¿Los burócratas judiciales que cobran fortunas se limitan a llenar casilleros como zombies?

Madariaga debía estar preso, pero lo soltaron en junio, pese a tener 5 causas abiertas en la misma justicia bonaerense, con la misma policía bonaerense y el mismo servicio penitenciario. ¿A nadie le importa crear una base de datos eficiente donde se pueda darle Enter y sacar el historial de cada criminal? ¿Quiénes son los inútiles que tienen que hacer eso? ¿No lo hacen por inútiles o porque transparentar la información dejaría en evidencia la ineptitud, la corrupción o la propia ineficiencia de todo este gigantesco aparato?

En la justicia porteña le pidieron la detención a Madariaga hace una semana por un fallo del año pasado. ¿Cuánto demora en comunicarse un juez con los agentes que tienen que detener a un tipo?

El aparato burocrático del Estado está destruido, roto. Indolencia, corrupción, ineptitud. Tres plagas que le ganan siempre a la buena intención de las excepciones que le ponen vocación. Nadie tiene el poder para imponer objetivos, establecer metas concretas, poner sistemas de control para verificar que eso se cumpla y para echar a los inútiles, los corruptos y los vagos. Por eso vemos que jamás echan a nadie, ni los bajan el sueldo ni pierden la categoría. Y nosotros les seguimos pagando los sueldazos que cobran a cambio de tan poco y tan malo. Ni un policía, ni un fiscal, ni un carcelero, ni un secretario de juzgado: no vamos a echar a ninguno de los responsables operativos; los que no le dan a la teclita Enter porque están cansados desde que alguien los acomodó en el puesto. Son todos ustedes, burócratas, los irresponsables responsables por la muerte de Morena. No se hagan los distraídos. Individualmente, hay gente que sirve. Sistémicamente, son un desastre.

Si creemos que echando a un gobernador, a un intendente o a un ministro toda esa podredumbre burocrática corrupta, inepta e indolente va a empezar a funcionar, se equivocan. Al revés: necesitamos un pacto entre políticos de todos los partidos que trabajen para nosotros y para destruir y cambiar a una burocracia de fracasados, que los políticos, individualmente, hace años no pueden manejar ni conducir, sencillamente porque la burocracia estatal es mucho más poderosa que ellos.