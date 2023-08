Bullrich, tras el crimen de Morena: "La política de seguridad se dejó de lado"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló con Cadena 3 a tres días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Durante la entrevista telefónica, hizo referencia al crimen de Morena Domínguez y sostuvo que es producto de una política de seguridad que el Gobierno nacional "ha abandonado los últimos cuatro años".

"Fui cuatro años Ministra de Seguridad y tuve la decisión de atacar el problema de la inseguridad y el narcotráfico, con los victimarios y la crisis cultural y educativa que esto genera", inicio la precandidata.

La dirigente sostuvo que, "cuando dos personas arriba de una moto destruyen la vida de una nena de 11 años, lo que vivimos los argentinos es la tragedia. Por eso creo que la política de seguridad se dejó de lado en estos años y ha generado de nuevo una total y absoluta soledad en la población".

Aseguró que, si resulta electa presidenta, "en la gestión que viene la sociedad sabe que va a dejar de estar sola".

Por otra parte, recordó su gestión al frente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri: "Llevamos a la Gendarmería a proteger a los ciudadanos y logramos bajar la tasa de homicidios en el país y más en Rosario. Tuvimos una línea clara: el que las hacía las pagaba. Cuando teníamos mayoría parlamentaria, no se votaron los cambios en las leyes y hoy a quien comete un delito lo largan a la calle".

En esa línea, explicó que en caso de resultar electa presidente volverá a plantear la Ley Penal Juvenil. "Las leyes que van a regir, como la Ley Penal Juvenil fue presentada y la vamos a volver a presentar. Saben que con nosotros la seguridad es el centro de nuestra preocupación, así lo fue cuando fui Ministra de Seguridad".

"Si uno escucha lo que dije en estos años, no hubo un solo discurso donde no hablé de la necesidad de un régimen penal juvenil. El que las hace las paga. Nunca dejé de hablar de la inseguridad. Camino por el país y me lo reconocen las fuerzas de seguridad y la gente: esto no es un tema de campaña. Es cómo queremos vivir los argentinos. Nunca dejé de tocar la problemática de la inseguridad", señaló la exministra a Cadena 3.

E insistió: "No es un tema que inició hoy, sino que de la inseguridad hablé siempre. No hay nada más importante que una buena educación: tenemos que tener una sociedad educada y eso no lo vimos ayer. Tenemos víctimas y verdugos y estos últimos deben ser educados. Que ellos tengan un servicio cívico voluntario donde puedan aprender reglas de convivencia, no queremos solamente más presos".

Por otra parte, afirmó que trabajó con todos los gobiernos provinciales cuando fue Ministra de Seguridad. "Propuse claramente bajar la tasa de homicidios para bajar los robos y entraderas. En cuatro años, logramos tener cinco homicidios cada 100 mil personas y logramos ser el segundo país con menos violencia, detrás de Chile. Trabajé con los gobiernos provinciales de todos los colores".

En caso de resultar electa, Bullrich dijo a Cadena 3 que generará un programa nacional que involucre a los 24 distritos. "La decisión es terminar con los garantismos y los Zaffaroni", dijo, en relación al exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Creo que la connotación electoral de este caso es la connotación de un país que vive una tragedia. En esta oportunidad, creo que la gente va a decidir por una mano firme y clara", finalizó.

Entrevista de Sergio Suppo y Guillermo Hemmerling.