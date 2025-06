La domiciliaria esta de moda

Por Miguel Clariá

Ahora es Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán, exsenador, uno de los afortunados millonarios de la política que les ha permitido, por ejemplo, exhibir en su patrimonio unos cuantos departamentos en Puerto Madero que es más costoso que Nueva York.

En uno de esos departamentos cometió los ataques sexuales contra su sobrina por la que fue denunciado, juzgado y condenado a 16 años de prisión. En ese mismo departamento cumple desde hoy, domiciliaria.

Con tobillera, por supuesto, algunos jueces son durísimos con los politicos poderosos

En este caso es el juez Ramos Padilla padre, también hay un juez Ramos Padilla hijo, tienen en común, además de ejercer la magistratura, una adhesión explícita al mismo espacio político del violador condenado Alperovich, al que le concede el beneficio de volver a su confortable departamento.

¿Se convocarán los que fueran su militancia para reclamar su presencia en un balcon? ¿Habrá choripanes humeantes en Puerto Madero? Parece improbable, la militancia de Alperovich reside en otro país, en Tucumán, y probablemente no recuerdan haberlo votado tres veces.

Quien si lo recuerda, seguro, es la víctima. No hubo marchas para respaldarla. Deberá tomar nota de que es peligroso arrimarse a esas torres de lujo.

Pero en tren de imaginar, ¿que pasaría si el honorable juez comienza a recibir exigencias de la barra brava de San Martín de Tucumán para tomar el té con el exgobernador? O para hacer banderazos y molestar a vecinos como Alberto Fernández, que no es propietario, como todo el mundo sabe, pero le prestan desde hace años un departamento en esa urbanización nacional y popular.

Por supuesto que se alega la edad, 70 años, distintas dolencias. ¿Habrá otros violadores condenados en cárceles comunes que reciban esos beneficios? Difícil, sobre todo si no tienen departamentos en Puerto Madero, si no son millonarios, si no han sido políticos poderosos durante cuarenta años, si no tienen jueces compasivos y comprensivos, si perdieron hace tanto la vergüenza que no recuerdan si alguna vez la tuvieron.