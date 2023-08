El miedo como herramienta del caos

Miguel Clariá

Negar que hay una gran parte de la sociedad argentina con necesidades básicas insatisfechas sería necio. Lo dicen no sólo la estadística, lo sabemos, lo conocemos, lo vivimos.

Relacionar directamente la necesidad con el delito es doblemente perverso porque mucha, mucha gente que ha caído en la pobreza la enfrenta con dignidad, con honradez, con dolor. La enfrenta en forma casi heroica.

Y también es perverso –por eso digo doblemente perverso– porque muchos de los que están en el armado y en la ejecución de estos ataques en grupo, en manada, no tienen nada de pobres.

Hay pobreza, hay necesidades básicas insatisfechas; también hay mucha angustia, hay mucho enojo. Pero no cualquiera se convierte en delincuente de la noche a la mañana.

La gente honrada, la que está sufriendo, la que la está pasando peor, no se convierte en chorro si no es chorro.

Y no son chorros.

¿Qué pasó entre la semana anterior y la semana pasada en el país? ¿Hubo alguna guerra, alguna catástrofe, algo que desplazó a la pobreza a millones de argentinos entre una semana o la otra?

No, lo único que hubo fueron elecciones. ¿No había el mismo nivel de necesidad la semana antes de las elecciones que la semana después? No, lo único que hubo al medio fueron las elecciones.

No es ni exagerado ni forzado imaginar que hay algunos, los que no obtuvieron suficientes votos para sus expectativas o los que no confían en el voto ni en las instituciones que apuestan al caos y apuestan al miedo.

La historia de la humanidad –nosotros somos una pequeña tribu de todas las tribus de la sociedad humana–abunda en episodios en los que el miedo sirvió para los que sabían cómo utilizarlo llevar a pueblos enteros a las peores dictaduras, a los peores autoritarismos, a las peores catástrofes.

El miedo acorrala, es la herramienta que imponen los que saben que no cuentan con la voz ni con el voto ni con la voluntad popular que no les alcanza.

Hubo hechos graves en Mendoza, Neuquén, Córdoba es cierto, pero se detectaron esas movidas en redes en grupo de Whatsapp, en imágenes viejas de saqueos antiguos, para generar clima de gente que se tiente de salir a la calle.

Es cierto que mucho desconcierto,es cierto que hay mucha bronca, pero nada de eso va a mejorar porque cuatro delincuentes, delincuentes comunes o delincuentes políticos, ataquen a comerciantes en un barrio de Córdoba para sacar los muebles o de Mendoza.

Y solo generen más pobreza y sobre todo más miedo.

Debería ser ese al menos el punto de coincidencia de toda la fuerzas que en serio se proclamen democráticas y que, por favor, incluya a los oficialismos, al oficialismo nacional y a los oficialismos provinciales, que son los principales responsables de que el miedo no nos gane esta batalla.