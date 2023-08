El capitán Michel intenta salir de la tormenta

Guillermo López

Alrededor de las 21 horas del martes, el flamante director de la unidad para negociar acuerdos de precios, Guillermo Michel, encabezó la conferencia de prensa donde anunció un nuevo congelamiento de precios con tope del 5% mensual para los próximos tres meses.

Estuvo acompañado de Carlos Castagnetto, Gabriel Rubinstein y Matías Tombolini, quienes completan el nuevo equipo de renegociación armado por el ministro y candidato Sergio Massa.

Los cuatro se habían reunido una hora antes con representantes del supermercadismo para explicarles que podrían hacer frente a esa cota con un mecanismo de compensación fiscal. Es decir, para evitar que trasladen los aumentos de entre el 15 y el 25% que recibieron entre lunes y martes pagarían menos impuestos.

¿Cómo se haría operativo ese instrumento? "No nos quedó para nada claro, esperamos que en las próximas horas se den más precisiones", reveló a Cadena 3 una fuente empresarial que participó del encuentro. La sensación de improvisación en medio de la tormenta de precios no es un buen indicador.

Otro de los consultados alertó: "Si no pagamos el precio que determinan los proveedores no bajan la mercadería y si eso no ocurre en 15 días se empezarán a ver góndolas casi vacías. Es una foto riesgosa", sintetizó.

Pero a la sensación de repentización que se vivió anoche se suma la desconfianza entre interlocutores.

Por un lado, desde el ministerio de Economía insisten en que el sector especula cubriéndose por demás y, por el otro, los supermercadistas recuerdan que hace dos años el Gobierno impuso un mecanismo de compensación fiscal para bajar el precio de la leche disminuyendo el IVA al 10,5% , lo que originó un crédito fiscal a los dueños de los supermercados que aún no fueron pagados pese a que la AFIP reconoció esa diferencia. ¿Será distinto ahora a menos de cuatro meses de un cambio de gestión?

"Ya sabemos qué se promete y quién lo promete. La cuestión es que hay poca claridad en el cómo, el cuándo y el cuánto", señalaron desde el sector.

El dato no es menor. Ya se sabe: tener buena información meteorológica, no estar cerca de alguna cosa contra la cual chocar y elegir la dirección correcta son las tres variables que un capitán debe establecer en medio de una tormenta para no naufragar.