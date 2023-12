Yasin convocará al Consejo del Salario con aumentos "considerables"

El secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasin, confirmó este domingo que convocará al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los primeros días de enero, con aumentos "considerables", indicó que habrá paritarias "en el sector público" y consideró que "el derecho de huelga no se modifica".

El funcionario, en declaraciones a Clarín, confirmó que "va a convocar al Consejo del salario mínimo vital y móvil, posiblemente los primeros días de enero" porque "habrá que aumentarlo desde enero en un porcentaje bastante considerable", y aseveró que habrá paritarias en el sector público.

Además, indicó que "no está previsto" convocar a la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, porque "ni empleadores ni parte sindical pidieron su convocatoria".

Yasin señaló que se está estudiando "reformular el Potenciar Trabajo desenganchado del Salario mínimo y vital", que determina su monto, y con la posibilidad de que "cambie incluso el nombre del Programa".

El funcionario defendió la modificación en las indemnizaciones para trabajadores no registrados, en línea con el DNU 70/2023 presentado recientemente por el presidente Javier Milei.

"Estas multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores, ya que potencian exponencialmente las indemnizaciones que establece la ley de Contrato de Trabajo. Esta situación hace que los empleadores no tomen trabajadores por los riesgos que implican este tipo de multas agravadas que no son originalmente creadas en la ley de Contrato de Trabajo", sostuvo.

Y agregó: "Las más perjudicadas por este tipo de indemnizaciones son las Pymes, que son las que no pueden cumplir fielmente con la debida registración de los contratos de trabajo".

Por otra parte, se refirió a lo que establece el decreto en torno a las manifestaciones de trabajadores: "El derecho de huelga no se modifica. Se mantiene el derecho constitucional de huelga. Lo que se hace es preservar a la población de los efectos de una medida de fuerza, estableciendo actividades esenciales en las cuales la inacción no puede ser absoluta porque se tienen que mantener los servicios mínimos para la población".

Y al ser consultado sobre si esta iniciativa limita el derecho a huelga, el funcionario sostuvo: "Ningún derecho es absoluto".

Por último, Yasin criticó a la CGT por su postura contraria a las iniciativas impulsadas por el Presidente: "Entendemos que no son justificadas las reacciones de la CGT ya que se está haciendo uso de una herramienta constitucional, que es el DNU. Y el contenido del capítulo laboral tiene por objeto la generación de empleo, generar un estado de certidumbre y previsibilidad para el empleador y trabajador para motivar la generación de más fuentes laborales".