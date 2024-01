Pichetto, al Gobierno: "Si no va a un camino de coalición, tendrá dificultades"

El diputado nacional y presidente de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró este viernes que el gobierno de Javier Milei debería ir "camino a una coalición" porque de lo contrario "tendrá dificultades".

"Hay que construir mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años", aseguró el legislador.

Pichetto señaló que el gobierno de La Libertad Avanza debería profundizar el diálogo y encontrar alianzas parlamentarias para poder gobernar el resto de su mandato.

"Si el Gobierno no va a un camino de coalición, tendrá dificultades", consideró el rionegrino.

En medio de las negociaciones por la ley ómnibus, Pichetto cuestionó lo que trascendió de la reunión de Gabinete, sobre advertencias de Milei sobre quitar recursos a las provincias.

"Me parece que no es bueno para el país, hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias.

Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años", resaltó.

"El Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. No se puede ir ley por ley. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años", indicó Pichetto.

Y agregó: "El Gobierno tiene el deber, para gobernar cuatro años, que es su mandato ganado por las elecciones, tiene que construir una mayoría parlamentaria y lo tiene que hacer a través del diálogo, de un consenso. Requiere de un espacio de coalición con las fuerzas que no han estado con el kirchnerismo en el período de Alberto Fernández que fue nefasto".