Achetoni: "El Gobierno se está equivocando con las retenciones"

El Gobierno Nacional se encuentra en una negociación de varios frentes para encontrar acompañamiento a la ley ómnibus. En las últimas horas en la Casa Rosada se mantuvo una reunión con referentes del agro y la industria, de la que participó, entre otras personalidades, el presidente de la Federación Agraria Carlos Achetoni.

“No sé si fue una discusión o un pase de información. Tuvimos un intercambio y expresamos por qué no hay espacio para subir las retenciones. Entendemos el momento de la Argentina”, planteó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En la misma línea, el representante indicó sobre las economías regionales, que no serían alcanzadas por las retenciones en caso de aprobarse la ley ómnibus, que su “problema mayor son las distancias, con el costo del combustible que diluye la rentabilidad”.

“Cuando uno por una cuestión recaudatoria aumenta puntos de retenciones y afecta la rentabilidad, hace que el productor no siembre y caiga la producción. Y de ese modo también cae lo que obtiene el Gobierno”, atendió.

Y concluyó: “Los productores no ven que haya posibilidades de hacer más esfuerzos. Nadie quiere poner palos en la rueda. La situación económica, política y social no es la mejor, y no pretendemos generar controversia. Pero advertimos que se están equivocando las medidas y que nos deben estimular a generar más”.