La Sociedad Rural de Rosario cruzó al Gobierno por las retenciones

La Sociedad Rural de Rosario se alineó al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en rechazar la suba de retenciones a la industria y el campo. Su reclamo gira en torno a los costos dolarizados y la inflación marcada de los últimos meses.

“No aceptamos el aumento de retenciones”, expresó la presidenta de la entidad Soledad Aramendi en diálogo con Hernán Funes. En ese sentido, añadió que “en este momento de emergencia entendemos que no las van a sacar, pero pedimos que no las aumenten”.

Entre los motivos que esbozó, la representante dijo: “Estamos en contra por el tema de los costos. Las economías regionales van a cero. Pero qué pasa con Santa Fe, que es ganadera y pasa del 9 al 15 por ciento. El problema mayor es que los insumos son importados. No nos dan los números para aumentar la producción y la actividad económica, que se derrama en muchas otras actividades”.

Por otro lado, Aramendi refirió que no se puede hablar de cosecha récord “porque hace años que no se puede tener la inversión necesaria”. “Vamos a ir mejor porque llovió. Pero si tuviéramos menos presión impositiva tendríamos mayor capacidad de inversión, que hace años venimos en retroceso. Brasil crece, Argentina no. Estamos mejor que el año pasado, pero porque venimos de tres años de sequía”, planteó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“No me decepciona este Gobierno, pero deben hacer ajustes. Son permeables al diálogo”, dijo. Y concluyó: “Vamos con la reforma laboral, porque es necesaria. Pero sabemos que tenemos al gobernador y al ministro en Buenos Aires a traccionar por temas que van a pasar por la Legislatura y el Ministerio de Economía para tratar temas puntuales”.