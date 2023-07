Empleo: cuál es el impacto de la ley de cupo para personas con discapacidad

La ley de cuotas o ley de cupos es la política pública más utilizada para promover el empleo de personas con discapacidad tanto en el sistema público como en el privado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay casi 100 países en el mundo que la aplican.

Según Stefan Tromel, especialista senior en Discapacidad de la OIT, el sistema de cuotas más avanzado es el de Brasil, ya que tiene una cuota peculiar y distintos porcentajes de cuotas en función de las empresas.

En Europa la mejor política pública diseñada es la de Francia, donde las empresas pueden cumplir con la cuota a través de distintas opciones como la contratación directa, la subcontratación u otras modalidades como el pago de un impuesto que va a un ente específico cuyo destino es la promoción de la contratación de personas con discapacidad por parte de las Pymes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por, otra parte, también destaca el modelo español, que toma medidas de acompañamiento que ayuda a las empresas a cumplir con las cuotas y hace que varias ONG que trabajan con las personas con discapacidad se conviertan en partners.

En América Latina según el sitio Incluyeme.com ya son 15 países los que han implementado leyes de cuotas en empresas privadas con porcentajes que van desde el 1% en Chile al 4% en Ecuador y El Salvador, y 5% en Venezuela.

El mejor sistema lo tiene Brasil que aplica un porcentaje del 5% cada 1000 empleados y es tanto para el sistema público como privado.

En Perú, Gloria Smith, presidenta de la Red de empresas y discapacidad en Perú y HRBP Senior Líder en Page Group Perú contó que la ley se sancionó en 2014 pero recién tomó fuerza en 2017 cuando se comenzó a fiscalizar. Actualmente para las empresas privadas es de 3% cada 50 colaboradores y ese porcentaje asciende al 5% si son empresas públicas.

No obstante, asegura que el mayor desafío es que se logre una contratación exitosa y cuidadosa del empleo. “Solo el 20% de las personas con discapacidad están en edad de trabajar, tiene un empleo formal y un 80% no lo tiene y no está trabajando o lo está haciendo en condiciones no adecuadas”, indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Chile, la ley partió en 2010 como una ley paraguas donde se hablaba de igualdad de oportunidades pero recién en 2018 se aplicó la ley de cuotas que es del 1% sobre 100 trabajadores. Margarita Ariztia Lira, gestora de inclusión Laboral y Analista Senior de Clima y Desarrollo Organizacional en Security Chile, explicó que de no cumplir con las empresas tienen alternativas como donar a una fundación o corporación que trabaje con personas con discapacidad o realizar una subcontratación.

“El gran desafío es en la credencial porque ese 1% es para los que lo tienen y en Chile hoy es flotante porque la gente no saca la credencial”.

En Argentina la Ley 22.431, establece un cupo laboral del 4% para las personas con discapacidad en los organismos públicos.

Una ley de cuotas por sí misma no alcanza

Más allá de las obligaciones que trae consigo la ley de cuotas o cupos en un país, por sí misma no alcanza. Tromel señala que es importante que el sistema de cuotas esté bien diseñado y se trabaje con otros mecanismos para lograr alcanzar el objetivo de captar fondos y generar al mismo tiempo empleo de calidad.

“El sistema se tiene que señar bien y estar acompañado de servicio público y de empleo. Se requiere de campañas de concienciación y eliminar esa mirada de que las personas con discapacidad no pueden trabajar o estar al mismo nivel que las demás”, indicó.

“El éxito está dado porque las empresas contraten al igual que el resto de los trabajadores y a veces el sistema de cuotas puede acompañar en eso o contribuir a lo operativo”, agregó.

En ese sentido sostuvo que una ley de cuotas tiene que estar acompañada de otras políticas como la no discriminación, la accesibilidad al transporte, la accesibilidad digital, entre otros puntos.