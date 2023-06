Busquemos oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad

Malena Pozzobon

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el derecho al trabajo, y los Estados deben garantizarlo, incluso para personas que adquieran una discapacidad estando empleadas.

Es importante que como sociedad podamos darle herramientas a todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad para que puedan desarrollarse en un ámbito laboral. De esta manera, remarcamos la importancia de las oportunidades y de animarnos a pensar de una manera diferente.

Según la Organización Internacional del Trabajo más del 80% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Según la defensoría de la provincia de Buenos Aires, hay más 3.744 personas con Certificado Único de Discapacidad en Argentina que buscan empleo y no lo consiguen.

Por este tema, conversamos con Agustín Linares, un joven periodista deportivo y locutor que tiene una dificultad motriz y está en búsqueda de un trabajo fijo. Si bien ha participado en algunos medios como productor de contenido, todavía no consigue un empleo estable. Él nos contó su mirada acerca de la importancia de que las personas con discapacidad tengan un trabajo digno. “Trabajar es un derecho que tenemos que tener las personas con discapacidad como cualquier otra, vivimos en sociedad y tenemos que tener igualdad en los derechos”, señaló.

Al consultarle por los obstáculos que encuentra para conseguir empleo, nos expresó: “Actualmente el obstáculo que veo es que no se reconoce como se debe el trabajo de una persona con discapacidad y la sociedad todavía tiene una visión de marcar una diferencia respecto a la persona con discapacidad. Creo que todavía faltan herramientas para que la persona pueda llegar a esa oportunidad de encontrar un trabajo digno,y sobre todo que ese trabajo sea pago y no ad honorem, que se reconozca su esfuerzo y su dedicación y no sea pasado por alto”.

Agustín nos mencionó algunas herramientas que debería tener en cuenta la sociedad: “creo sobre todo que tienen que incluirnos en la sociedad como uno más, sin reflejar la diferencia que existe en el diagnóstico y ponerlo en segundo plano". "Lo más importante es que se valoren las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad a la hora de ser elegido para ocupar un puesto laboral”, opinó.

De este modo, los invito a reflexionar y pensar que todos podemos tener un trabajo, y como sociedad nos podemos sumar en esta lucha por los derechos de todos.