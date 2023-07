Flavia Irós

En el 450 aniversario de la ciudad de Córdoba, se entregaron los premios Jerónimo Luis de Cabrera para cordobeses distinguidos en diferentes categorías, y la diversidad fue un eje fuerte entre los galardonados.

La Fundación Down is Up y el Club Maipú fueron los elegidos para quedarse con el Jerónimo de la Gente.

- FUNDACIÓN DOWN IS UP CÓRDOBA

La fundación creada por un grupo de mamás de hijos con síndrome de down que trabajan conjuntamente para concretar el proyecto de vida independiente. Es un modelo que se aplica en España y chile llamado “Viviendas con apoyo”, que trabaja en dar herramientas para que las personas con discapacidad puedan independizarse y proyectar una vida autónoma en su hogar. Promueve el cambio de paradigma absoluto haciendo hincapié en las capacidades de cada persona y sus derechos.

Realizan todo tipo de acciones y movidas para educar, informar, y fomentar los derechos establecidos en la convención para personas con discapacidad.

Sus integrantes son: Nora Cingolani, Flavia Irós, Mariana Iriondo, María Eugenia Castro Landaburu, Jesica Castillo, María Constanza Gonzalez, Cecilia Protti, Viviana Infante, Silvia Ordóñez, Constanza Solusolia.

Nora Cingolani de Down is Up recibiendo el Jerónimo de la Gente de manos del intendente de Córdoba Martín Llaryora

- CLUB MAIPÚ

El club Maipú es un club de barrio, social y deportivo que se encuentra en barrio Maipú. Su objetivo es promover valores deportivos, sociales y solidarios, inculcando en la comunidad la importancia del esfuerzo, el compromiso y el compañerismo en pos del bien colectivo.

Deportes como fútbol, natación, básquet, patín, voley, apoyo escolar y cine debates, son algunas de las actividades que llevan adelante.

- MÓNICA ADRIANA DE LA VEGA

Auxiliar de enfermería. Hizo 28 años de profesión en el Hospital Córdoba y en el pediátrico del niño Jesús. Mamá soltera, adoptó un niño de 2 años con una discapacidad severa y logró tener hoy a Gastón un joven adulto de 30 años que desarrolla al máximo sus capacidades.

Actriz y cantante. Fundadora de la academia musical “los histriones” para personas con discapacidad hace 14 años. Un lugar que tiene múltiples funcionalidades, hace de contención permanente para los alumnos potenciando su desarrollo y sirve de refugio en situaciones de vulnerabilidad, ya sea ofreciéndoles alimento, refugio y creatividad.

Mónica Adriana De la Vega y Flavia Irós en los Premios Jerónimo

- ARIEL OCAMPO

Artista plástico activista por los derechos LGTBIQ+, muralista y comprometido con la diversidad en todas sus aristas. Papá adoptivo de David. A través de su arte visibiliza causas en pos de una sociedad más inclusiva.

Su mejor mural es pintar optimismo en la gente a través del arte. Cárceles, hospitales, parques, rincones de nuestra ciudad llevan la impronta de sus pinceladas llenas de discurso, respeto e ilusión.

El artista Ariel Ocampo junto a las mamás de Down is Up

- SUSANA PARÉS

Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, con más de 40 años de trayectoria. Doctora en derecho y escritora, su vocación es la docencia; la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la protección del Patrimonio Cultural. Es autora del libro: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, comentarios y herramientas.

Ha sido distinguida por Fundamind, la UBA, la Asociación de Magistrados de CABA, el Museo del Holocausto, y otras entidades.

La doctora en derecho Susana Parés y Flavia Irós

- LUCAS RODRIGUEZ

Jugador de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos “Los Murciélagos”. Dos veces campeón mundial (2006 y 2015), ganador de una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 y dos de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016. Campeón de América en 2005.

Lucas Rodríguez en los Premios Jerónimo

