Diseñó unas zapatillas y le cambió la vida a su hermano con parálisis cerebral

"Usar un zapato significa algo tan sencillo como levantarse y saber que te podés calzar. Hoy con Nuni Smile podemos decir que las personas se pueden poner un zapato de manera fácil y cómoda, pero antes era imposible”, explica a Diversidad Virginia Labruna, abogada y creadora de Nuni Smile, una marca de calzados conectada con las necesidades de las personas.

Nuni Smile innova en la elaboración de diseños de calzados y de ropa para gente que tiene dificultad para vestirse o calzarse.

“Las zapatillas tienen una apertura total y frontal a través de un cierre y las personas que no pueden ingresar su pie con facilidad pueden hacerlo de manera sencilla. Personas con férulas o válvulas médicas pueden usarla”, planteó.

Virginia Labruna, usando uno de los modelos de "Nuni Smile"

El hermano mayor de Virginia tiene parálisis cerebral y siempre le costó mucho vestirlo y calzarlo. Vivió en carne propia la escasez que existe en el mercado de productos cancheros, a la moda y accesibles, que vistan a las personas con discapacidad.

En pandemia, Virginia realizó un curso de derecho de la moda y ahí se topó con el concepto de “moda adaptable”.

Así se colocan los Nuni Smile (Foto: @nuni.smile.ok)

“Me di cuenta de que había un camino para generar algo en el mercado de gran valor y que de manera directa yo podía cambiar la vida a mi hermano. Así empezamos con un zapato adaptable a las necesidades”, recordó.

En esta tarea contó con la colaboración de sus otros hermanos, Beatriz y Agustín, que se sumaron al proyecto. “Ponerme en tema de la moda adaptable me abrió la cabeza y me hizo entender que tenemos que poder brindar soluciones desde un lugar tan chiquito como el que tenemos, haciendo ropa y calzado y desde cualquier lugar para mejorar la calidad de vida de las personas”, valoró.

Foto: @nuni.smile.ok

Los diseños son tanto para hombres como mujeres y ahora están trabajando en una línea para niños.

El primer local con venta al público se ubicó en la ciudad de Jujuy, de donde es oriunda Virginia, y ahora sumó un showroom en Cañitas, en la provincia de Buenos Aires, pero llegan a todo el país a través de la venta online.

¿Por qué Nuni Smile?

Edmundo es el hermano mayor de Virginia, y todos lo conocen como “Nuni”. Siempre está sonriendo y por eso sus hermanos decidieron ponerle “Nuni Smile” a la marca, haciendo honor a su nombre y a su característica que es sonreír a pesar de todo.

Edmundo "Nuni" el hermano de Virginia que la inspiró a pensar en moda adaptable

“Siempre está sonriendo, es ejemplo de voluntad y vida, yo siempre me preguntaba cómo se levantaba todas las mañanas con una sonrisa y yo por ahí de mal humor para ir al colegio. Eso me marcó de por vida y me hizo entender que nada era tan grave y que uno debía levantarse todas las mañanas con una sonrisa. Por eso es esta marca”, comentó.