Conocemos sobre la celiaquía

Malena Pozzobon

En Argentina se estima que 1 de cada 167 personas adultas es celíaca. En los niños y niñas hay mayor probabilidad, esta es 1 de cada 79 según los datos del Ministerio de Salud. Es por eso que se vuelve muy importante que haya lugares que vendan productos y alimentos para celíacos.

Según el Ministerio de Salud la enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten, afecta al intestino delgado de las personas que tienen predisposición genética. Algunos de los síntomas que se pueden presentar son: piel seca, caída del pelo, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, entre otros.

La celiaquía ha tomado mayor visibilidad en estos últimos tiempos, esto se puede notar, como por ejemplo, en algunos restaurantes y en varias dietéticas. A la hora de elegir los alimentos para personas celíacas debemos tener en cuenta que hay que buscar el logo diga "Sin TACC". Este logo significa que el alimento no contiene trigo, avena, cebada y centeno (T.A.C.C).

En mi experiencia, descubrí que tengo celiaquía en mi adolescencia, a los 15 años, mi papá también es celíaco. Al principio me costó muchísimo aceptarlo, no quería saber nada, pero con el tiempo me di cuenta de que es una parte de mí y que puedo comer lo mismo que los demás pero con otro tipo de harina.

Es importante escuchar a nuestro cuerpo, acudir a profesionales de la salud y ver qué es lo que podemos consumir, así nos estamos cuidando a nosotros mismos.

Semanas atrás se aprobó en Argentina se aprobó una ley que amplia la oferta de alimentos, la identificación de medicamentos y obliga a ofrecer menús libres de gluten en instituciones y establecimientos.