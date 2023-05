Un joven atacó con un cuchillo a una mujer embarazada y su hermana en Rosario

Momentos de tensión se vivieron este miércoles por la tarde-noche en Maipú y Rioja, microcentro de Rosario, cuando un joven quiso atacar a una mujer embarazada que vive en una pensión de la zona.

Según testimonios recabados en el lugar por el móvil de Cadena 3 Rosario, el agresor portaba un cuchillo y, en presencia de la hermana de la víctima, quiso agredirlas, sin éxito. Aparentemente, las conocía.

Igualmente, por su condición de embarazo, fue trasladada al hospital para recibir atención médica. La policía arrestó al joven, quien lucía alterado y que también resultó herido en el altercado (se cortó en brazos y piernas).

“Nos llamó ella (la hermana de la mujer embarazada) y se puso adelante para que no me agarrara a mí; la agarró a ella al cuello y lo empezó a tener ahí. Creo que es la ex, las dos viven ahí. La sangre que se ve es de él. Después lo tumbaron los policías y el intentó pelear con los policías, lo tumbaron, fuimos con otra gente a ayudar”, relató una vecina de la pensión.

Informe de Agostina Meneghetti.