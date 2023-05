Se prendió fuego un colectivo con 25 personas adentro en el norte de Rosario

Un colectivo de obreros sufrió un cortocircuito y se incendió este lunes, en el norte de Rosario. El conductor y los 25 pasajeros pudieron bajar antes de que el fuego se expandiera.

El hecho tuvo lugar en calle Sorrento y Esquivel. Un vecino de la zona dijo al móvil de Cadena 3 Rosario que, según le contaron algunos de los obreros que viajaban en el ómnibus, un desperfecto eléctrico generó el fuego.

“Venía de hacer mandados con mi moto y me paré, vi que se estaba incendiando y me quedé en la esquina un rato. Estuve hablando con los obreros y me dijeron que había un cortocircuito que había ocurrido. Están todos bien, me dijeron, esperando que trajera otro colectivo o una traffic para que los lleven a la casa, no son de acá”, precisó.

En desarrollo