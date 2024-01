Santa Fe proyecta emitir bonos de deuda para financiar obra pública

La restricción de partidas por parte del Gobierno Nacional para el financiamiento de obra pública puso a trabajar la creatividad de los distintos Ejecutivos a la hora de llevar adelante los proyectos de infraestructura. En ese marco, la Provincia de Santa Fe llevó adelante un encuentro con representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario para diagramar la posibilidad de emitir bonos de deuda operados a través del Mercado Argentino de Valores.

En representación del gobierno santafesino estuvieron los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares, y el de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. También el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo.

Según indicó el ministro Enrico, se puntualizaron tres proyectos para avanzar: el desvío del tránsito de carga en la zona de Villa de la Ribera y su traslado a Timbúes; un nuevo acceso a las terminales portuarias -una obra que tiene gran costo porque implica la realización de dos puentes, un rulo en la autopista y el ingreso a las principales plantas de exportación de cereales en el puerto-; y la posibilidad de avanzar en un proyecto de financiamiento para la construcción de un tercer carril en la autopista Rosario-Santa Fe en el tramo de Rosario hasta San Lorenzo. Además, trabajos de acceso a la zona portuaria al sur de la provincia de Rosario en las inmediaciones de la localidad de General Lagos.

Para ello, la Provincia proyecta obtener recursos emitiendo bonos de deuda para que sean operados en el Mercado Argentino de Valores. Por ese motivo, el encuentro de este miércoles con representantes de la BCR fue clave.

Según pudo averiguar Cadena 3 Rosario, los títulos serían de dos a cuatro años en pesos, con una tasa a definir, posiblemente vinculada a un mecanismo de actualización. Sin embargo, ese último punto será el que se determinará en el sprint final considerando la situación económica nacional.

Asimismo, desde el Gobierno señalaron que el Ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que el paso siguiente paso será la firma de un convenio de colaboración entre el Gobernador Maximiliano Pullaro y la Bolsa de Comercio de Rosario, con el objetivo de comenzar con la confección de anteproyectos de obra para calcular una eventual emisión de títulos que permitan la adquisición por parte de los privados.

La delegación de la BCR, estuvo integrada por el presidente Miguel Simioni; el presidente del MAV, Alberto Curado; el director ejecutivo, Javier Cervio; los funcionarios de Rosario Fiduciaria Lucas Jakimowicz y Augusto Rotundo y de la Comisión de Transporte, Alfredo Sesé y Pablo Ybañez.

Simioni remarcó que el encuentro fue “muy positivo” y continuó: "Se habló de obras de 15 a 18 meses de plazos de ejecución y la emisión del bono es a 4 años". Del mismo modo, apuntó que los trabajos beneficiarán parte de la matriz productiva local, referida a la exportación de granos mediante los puertos de la región.

“Hay que dar un paso que hace muchísimo tiempo se está necesitando. Son obras que van a ayudar a la logística, a la producción, que van a ser más ágil la descarga de camiones y van a ayudar a los puertos, pero por sobre todo que van a beneficiar al vecino que está alrededor de esos lugares”, reforzó el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y destacó que la firma del acuerdo entre el Estado y la entidad que comanda es “inminente” para iniciar los trabajos.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Curado destacó que la realización del endeudamiento para financiar la obra pública “no es solo una idea, este es un camino ya trazado” y añadió que se va a dar “en el mediano plazo”.

“Tenemos que catalogar la deuda como bonos de infraestructura para que sean elegibles por fondos de inversión. Tienen un objetivo claro y concreto, no es tomar deuda per se, sino que es aplicarlo a obras. Van a ser demandados y es un buen momento porque hay exceso de pesos y pueden ser tasas muy atractivas o tasas de mercado, no hay que pagar exprés de tasas por encima de la normalidad del mercado”, concluyó.

Informe de Francisco Castro Cufré.