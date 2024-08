Santa Fe: desde el lunes implementan uniforme naranja en presos de alto perfil

Ramiro Porchietti

La utilización de uniformes para presos de alto perfil en las cárceles provinciales en Santa Fe comenzará a implementarse de manera inmediata. Luego del anuncio hecho por el Gobierno sobre fines de 2023, desde este lunes entrará en vigencia la medida, oficializada a través de la Resolución 008/2024 del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Divididos en tres categorías, la resolución de la Secretaría de Asuntos Penales provincial marca que se utilizarán uniformes de color naranja para los reclusos categorizados como alto perfil de Nivel I, es decir lo de mayor peligrosidad. La entrada en vigencia fue dispuesta para el próximo lunes 2 de septiembre.

El Gobierno sostiene que será a los fines de “una clara identificación, clasificación y utilización del nivel operativo a determinar”.

En la práctica, estos uniformes no se dispondrán en los pabellones, donde los presos seguirán con su vestimenta de civil. Sí se utilizarán para los traslados “en todo momento que sea retirado de su lugar de alojamiento, sea un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su retorno al mismo”. Ejemplo de esto son las audiencias virtuales o la recepción de visitas, teniendo en cuenta que en este último caso las mismas fueron restringidas para este tipo de reclusos a la mínima expresión.

A su vez, en la resolución también se dispuso la prohibición del ingreso a las cárceles a todo persona con vestimentas de color naranja a fines de evitar confusiones o situaciones de conflicto “que puedan generar riesgos al establecimiento”.

Tras la firma del 21 de agosto pasado, la decisión fue comunicada al Colegio de Abogados justamente para la consideración y cumplimiento de profesionales y familiares de internos cuando ingresan a los penales.

La medida, que había sido anticipada meses atrás, no estuvo exenta de polémica cuando fue anunciada. En su momento, el Ministerio de Seguridad sostuvo que esta incorporación no era para estigmatizar a los internos, si no para una "correcta visualización" de los mismos.

Bullrich ya lo implementó

A nivel nacional, desde el mes pasado los uniformes ya son utilizados por los presos de alto riesgo alojados bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, entre ellos varios involucrados en causas penales de Rosario y la provincia de Santa Fe.

Ante planteos judiciales para rechazar su uso, los jueces de la zona rechazaron los hábeas corpus y respaldaron la disposición.