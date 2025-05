Laurita Fernández desmiente a Pepe Ochoa tras rumores de infidelidad y recrimina su labor

Se desató un tenso intercambio entre Laurita Fernández y Pepe Ochoa tras las acusaciones de infidelidad lanzadas por este último. La situación surgió cuando Ochoa afirmó que la relación de la bailarina con Peluca Brusca se habría visto afectada por una traición de su parte. Sin embargo, Laurita no tardó en desmentir estas declaraciones durante una aparición en vivo en el programa de Ángel de Brito.

‘Laurita Fernández: Ángel, ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra, o si lo inventan, pero es cualquiera', expresó Fernández, dejando claro su desacuerdo con las aseveraciones de Ochoa.

A lo largo de la retransmisión, Laurita aseguró que estaba acompañada de Pelu mientras se desarrollaban los rumores y añadió: ‘No podemos creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quien viene, pero ya está’.

Frente a esto, Pepe Ochoa reaccionó con firmeza, sosteniendo su versión de los hechos. ‘Yo fui cómplice de todos tus cuernos, yo no miento, ¿para qué inventaría? Entiendo que te queda cómodo ese papel de buena, cosa que no sos’. Ochoa, quien ha tenido una amistad con Fernández en el pasado, afirmó conocer intimidades de su vida privada.

‘Hacete cargo de tus elecciones y no me tires basura a mí, yo estoy re tranquilo. La información me la pasan desde adentro. Fijate qué haces tú para que la gente de tu entorno hable tan mal de ti’, continuó el panelista, apuntando a la situación actual de Fernández.

Además, Ochoa no se detuvo ahí. También mencionó a Peluca y sugirió que Sofi Martínez, ex pareja de este, podría dar información adicional sobre Laurita. ‘Ojalá vayamos a buscar a Sofi Martínez y que diga todas las cosas que le pasaron, que también me enteré y que no voy a contar’, advirtió Ochoa, aludiendo a la relación anterior de Pelu.

Finalmente, Ochoa cerró su intervención con un fuerte mensaje de advertencia: ‘No se metan con mi trabajo. Tengo pruebas, pero a mí no me corras, Lau. Sé un poco más viva, porque a mí me llamabas a las 4 y media de la mañana para contarme tus planes macabros’.