Rosario se prepara para vivir el Santa Fe Business Forum 2025

Desde este lunes y hasta el viernes, La Fluvial será sede de la segunda edición del Foro, que reunirá a 250 compradores internacionales, más de 1000 empresas argentinas, 40 fondos de inversión y representantes diplomáticos de más de 30 países. Habrá rondas de negocios, charlas, capacitaciones y presentaciones especiales.

El Gobierno de Santa Fe ultima detalles para la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que se desarrollará en Rosario del lunes 1 al viernes 5 de septiembre. El encuentro, creado en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, busca consolidar la internacionalización de la provincia como polo estratégico de innovación, inversión y comercio exterior.

Este año, el evento contará con 250 compradores internacionales, más de 1.000 empresas santafesinas y nacionales y representantes diplomáticos de más de 30 países. También participarán 40 fondos de inversión y se dictarán más de 50 charlas, capacitaciones y presentaciones a cargo de referentes del comercio internacional, la economía, el deporte y la innovación tecnológica.

FOTO: El evento contará con más de 1000 empresas santafesinas.

La primera edición, en 2024, superó todas las expectativas: se concretaron más de 3.000 reuniones de negocios, con 300 operaciones cerradas y un nivel de satisfacción del 100% entre los asistentes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó el impacto del Foro: “Impulsado por el gobernador Pullaro, es una de las instancias de internacionalización más relevantes que tiene Argentina. Se trata de un hecho histórico: en ninguna provincia del interior se organiza un evento de este alcance”.

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, destacó la ampliación de la agenda con paneles sobre Agtech, Biotech, Inteligencia Artificial, fintech, e-commerce y healthtech, además de la presencia de 40 fondos de inversión, una escala inédita en el país.

El Foro ofrecerá paneles temáticos moderados por expertos y referentes internacionales. Entre los más destacados se encuentran: “Nuevas condiciones para la competitividad internacional”, por Marcelo Elizondo (lunes a las 11); “Enseñanzas para emprendedores”, con Andrés “Chapu” Nocioni y Franco Cescotti (martes a las 11); y “¿Arranca la micro argentina? ¿Es hora de invertir?”, a cargo de Claudio Zuchovicki (miércoles a las 15). Además, se presentarán oficialmente los Juegos Sudamericanos 2026, que se disputarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Cadena 3 Rosario cubrirá el evento con programas en vivo y salidas a lo largo de toda la programación, desde el Estudio Federal Sancor Seguros, ubicado en el mismo centro de convenciones.