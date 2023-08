Randazzo: "Este es un Gobierno de asistencia a la exclusión"

Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, habló en Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y arremetió: “Este es un Gobierno de asistencia a la exclusión”.

“Este gobierno está lejos de representar al peronismo. Tienen cero ideas de lo que pasa en el mundo. Hay falta de capacidad para reconocer los errores. Hay 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. ¿De qué Estado presente hablan? El umbral de la moral está bajo. Ofrecemos una fórmula federal. Argentina se va a transformar si hay gente comprometida, que gestione”, indicó.

“Estoy en desacuerdo con el préstamo que tomó Macri y en desacuerdo con este Gobierno que al Fondo no le pagó ni un peso. Alberto Fernández desvalorizó la investidura presidencial, tiene cero respeto por la palabra. Tiene un grado de indignidad ilimitado. Es un delegado de Cristiana Kirchner que no se hace cargo de nada. Cuando no se hacen cargo de nada siento que nos toman de estúpidos”, cuestionó.

Por otro lado, dijo que en Argentina están invisibilizadas las alternativas que van por fuera de la grieta y marcó: “Defiendo a Schiaretti porque tuvo gestión durante muchos años. Córdoba es una provincia gemela a Santa Fe y se desarrolló mucho más”.

En torno al tren Rosario-Buenos Aires, señaló: “Me duele y me molesta lo que tiene que ver con el tren de Rosario a Buenos Aires. Hay una doble vía nueva de más de 300 kilómetros. No hay gestión y hay intereses económicos, por eso el tren tarda lo que tarda. El tren debería tardar tres horas y tendríamos que tener más frecuencias. Permitimos que las empresas de transporte compren los boletos y viajen los trenes vacíos”.