Muerte en Jockey Club: "Una cadena de negligencias acabó con la vida de mi hijo"

María José, madre de Facundo, el niño que murió tras pasar minutos abajo del agua por un desperfecto en una pileta del Jockey Club, lidera la iniciativa para pedir justicia por su hijo, que la llevó a convocar un abrazo simbólico en la institución, realizado este viernes por la tardenoche.

Allí, en diálogo con Cadena 3 Rosario, declaró: "Un grupo de mujeres valientes propusieron hacer este abrazo simbólico para pedir justicia por Facu... para que sean imputados y condenados todos los responsables de esta cadena de negligencias que termina con la muerte de mi hijo".

En esta emotiva reunión, familiares y amigos de Facundo se unieron para formar un abrazo simbólico alrededor de la piscina, donde ocurrió la lamentable tragedia.

La madre denunció la falta de contacto y apoyo por parte del club donde ocurrió el incidente. "Nadie de la comisión se acercó a mí en ningún momento... ningún miembro de la comisión directiva habló conmigo o con mi marido", afirmó María José.

Además, un grupo está recolectando firmas para solicitar la renuncia del presidente del club, Charles Roberts.

La madre considera que como presidente debería haber tomado responsabilidad inmediata tras el incidente. "Si él es el presidente y dirigió la institución hasta este punto... consideramos que tiene que renunciar", expresó.

Avance de la causa y responsabilidades

Aunque la investigación sigue en curso bajo la dirección de la fiscal Mariela Oliva, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, no se han revelado más detalles desde la imputación inicial.

María José también señaló las limitaciones actuales en las investigaciones. Aunque hay una imputación a la guardavida, ella cree que hay más personas involucradas en esta cadena de negligencias. "Esperemos que llegue hasta el final", dijo esperanzada.

A pesar del doloroso proceso legal y emocional al que se enfrenta María José, encuentra consuelo en el apoyo recibido: "Me siento acompañada, me siento apoyada y más". Ella enfatiza que esta lucha es por todos, para evitar que tal tragedia vuelva a ocurrir: "Esto no puede pasar nunca más. Nunca más".

El incidente ocurrió en la piscina ubicada frente al restaurante principal del club, cerca de las instalaciones deportivas. Facundo fue rescatado por un socio después de permanecer sumergido durante varios minutos.

A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados por profesionales del club y el personal médico de la ambulancia, lamentablemente falleció horas más tarde debido a un paro cardiorrespiratorio.