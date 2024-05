Asesor legal de Jockey sobre la tragedia en la pileta: "El club estaba en regla"

Daniel Cuenca, asesor legal del Jockey Club de Rosario se refirió a la trágica muerte de Facundo Gorga al ser succionado por un filtro de la pileta “La Dulce” del country. En ese marco, afirmó que la institución está cooperando con las autoridades y pidió tiempo para esclarecer los hechos. El abogado aclaró que aún no se ha determinado quién es responsable de la falta de una rejilla protectora en el filtro y destacó que la presencia del agujero es "innegable".

"El club se puso a disposición compareció en la causa para ponerse a disposición de la fiscal y entregar todo el material", afirmó Cuenca en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Además, señaló que "la investigación recién comienza", y agregó respecto de la cadena de responsabilidades: "Hay toda una segmentación de trabajo con mucha gente que trabaja dentro del club... todo eso fue dado a simple pedido de la fiscal para que investigue". "Hay un montón de sectores del natatorio, donde hay personas con funciones endilgadas puntualmente", remarcó.

“Es un caso que duele, todos tenemos hijos y hay que tener mucho respeto. La investigación recién recién comienza en forma de que va a ir ubicándose a las personas que estuvieron ese día en la pileta. La fiscal iba a ir pidiendo declaraciones a aquellos que tienen alguna relevancia en el uso de esa pileta. Con relación a la Comisión Directiva, el pedido de imputación de la querella es un derecho. La fiscal no ha determinado avanzar todavía ni ha tomado determinación porque es muy muy prematuro todavía adjudicar responsabilidades. Desde mi punto de vista, el jurídico, me parece que esto está muy lejos todavía”, subrayó.

La guardavidas presente durante el incidente fue imputada este martes, por pedido de la fiscal Mariela Oliva, por homicidio culposo. Sin embargo, el letrado señaló que no estaba claro cuál era exactamente su imputación. Cuenca también mencionó que aún no se sabe cuándo desapareció la rejilla del filtro.

En cuanto a si asumirá formalmente como defensor del club en este caso, Cuenca dijo: "No lo sé... los acontecimientos empezaron ayer recién, así que cuando tenga mayor información me verá con una decisión, pero hoy no hay". “El club estaba en regla, estaba con todas las condiciones, con guardavidas y equipo médico. Todo esto es lo que va a seguir ratificándose a medida que la fiscal vaya investigando. Es parte del trabajo que está haciendo bien y creo que va por el camino de buscar un esclarecimiento de cómo ocurrió todo esto. Sé que lo va a ver a medida que vaya avanzando”, concluyó.