La defensa de la guardavidas apunta al club: "Era evitable si hacían las obras"

El abogado de la guardavidas imputada este martes en la causa por la muerte de Facundo, el chico de 10 años que ahogó en la pileta “La dulce” del Jockey Club, responsabilizó a la institución por lo sucedido.

“Estuvimos a disposición de la fiscal en todo momento. Estuvimos en las pericias que se hicieron con y sin agua en la pileta. Nuestra defendida se puso a disposición desde el primer día. Mi defendida está atravesando una situación muy difícil. La tragedia era evitable si el club realizaba las obras para el control de la pileta. Ella iba a prestar declaración, pero se descompensó. Seguramente declare la próxima semana”, precisó Juan Manuel Fascia, abogado de la imputada, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Nos falta examinar mucho, pero hay cosas que hacen ruido, como la pericia. La querella tiene su teoría del caso, pero cuando se ve la falta de obras y control, todo resulta obvio. A mi defendida al finalizar la temporada de trabajo le comunicaron que no iba a seguir prestando servicio en el club. Analizamos iniciar acciones hacia la institución”, avisó.

Y agregó: “Hay que dilucidar si existía un protocolo sobre las bombas, hay que ver quién la cortó. Todo el personal de guardavidas ingresa a la pileta con todo ya en condiciones, no es que analizan la estructura edilicia de la pileta. No es parte de sus tareas. Si había o no tubo de oxígeno saldrá en la investigación”.