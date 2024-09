Madrugada trágica: murieron dos motociclistas en distintos choques

Dos siniestros fatales se produjeron en la madrugada de este jueves en dos puntos de Rosario. En ambos casos los fallecidos eran motociclistas.

A la 1.30 chocaron una moto y un auto en Avellaneda y Carrasco. Al llegar la Policía y la ambulancia del SIES (Sistema Integral de Emergencias Médicas) observaron un auto golpeado, una moto caída y un cuerpo tendido en el asfalto. Éste era el de una joven de 21 años que perdió la vida en el impacto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más tarde, en Circunvalación entre Mendoza y Pellegrini, carril al sur, un hombre perdió el control de su moto y se cayó. El dato que investigan las autoridades es que hallaron en el lugar un pedazo de paragolpes color negro, lo que da indicios de una posible participación de un tercero. El hombre falleció en el acto.

Por otro lado, en Circunvalación y Lamadrid volcó un camión, en un hecho que aún no está del todo claro. José, el dueño del vehículo de trasporte de carga, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3 , y denunció que le robaron.

“Seguramente lo robaron, hasta acá no habrá llegado por arte de magia. Viajamos desde los puertos a Ramallo. Venía de cargar y lo dejé cerca de la Comisaría 25|. Eso fue a las 3, no recuerdo bien. Lo dejé y fui a mi casa. Y a las 4 o 5 me llamaron desde la Policía para decirme que el camión estaba volcado en Circunvalación. Es increíble lo que pasó, esto no debe suceder”, señaló.