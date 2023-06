Le balearon su casa, su galpón y le piden U$S100.000: "Estoy desesperado"

Un hombre sufrió dos balaceras en 48 horas: el martes le balearon su casa, en Guatemala al 100, y este jueves balearon su galpón (un depósito de pintura), ubicado en México al 100. Ambos lugares se encuentran muy cerca, en la zona noroeste de Rosario.

Jorge, víctima de los ataques, contó que lo extorsionan y le exigen 100 mil dólares. Además, expresó su miedo y desconsuelo ante esta situación.

“A las 4 de la mañana sentí los impactos. No sé por qué, no sé qué decir. No tengo problemas con nadie. Me levanté y vi siete tiros en la puerta de mi casa, una nota, una foto de mi familia. Me están extorsionando, me piden 100 mil dólares”, reveló.

“Tengo custodia policial de noche”, comentó, y señaló: “Estoy desesperado, no sé qué hacer. Fiscalía me puso la custodia, están investigando, pero no pasa nada”.